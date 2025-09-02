El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva González. Europa Press

Eva González habla de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

La ex de Cayetano Rivera ha deseado a sus excuñados lo mejor para los dos: «Los quiero mucho»

El Norte

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:59

Eva González, como presentadora de 'La Voz' ha acudido al Festival de la Televisión en Vitoria, donde daba su opinión sobre los diferentes frentes que hay abiertos en la que un día fue su familia política.

«Los dos son personas mauras, personas adultas y esstoy segura que van a seguir siendo una familia, como así debe ser, lo más importante son las niñas», confirmaba Eva sobre la reciente separación de sus ex cuñados Kiko Riverae Irene Rosales. Eva reconocía que la noticia le había sorprendido mucho ya que no se imaginaba nada: «A mí me sorprendió, me sorprendió en el momento, no sabía nada, evidentemente, pero bueno, estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada, y yo les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho».

Respecto a su ex marido Cayetano Rivera y los rumores que apuntan a una posible nueva ilusión en el amor, Eva prefirió ser discreta dejando muy claro que siempre formará parte de su familia. «No lo sé. Yo, lo que sea bueno para él, es bueno para mi hijo», aseguraba Eva sobre si el diestro podría estar de nuevo enamorado.

Eva aseguraba que le gusta que su hijo le vea a través de la pantalla. «No me impone que me vea mi hijo, al revés, él ha crecido con eso y a mí no me impone que él me vea. Al revés, él como me ve siempre ideal, pues al revés. ¡Esta es mi madre! ¡Más guapa del mundo! Pues yo, vamos, a mí se me cae la baba, totalmente», sentencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  3. 3

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  4. 4

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  5. 5

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  6. 6

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas
  9. 9

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  10. 10 Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano, a los 29 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Eva González habla de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Eva González habla de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales