Eva González habla de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales La ex de Cayetano Rivera ha deseado a sus excuñados lo mejor para los dos: «Los quiero mucho»

El Norte Martes, 2 de septiembre 2025, 13:59

Eva González, como presentadora de 'La Voz' ha acudido al Festival de la Televisión en Vitoria, donde daba su opinión sobre los diferentes frentes que hay abiertos en la que un día fue su familia política.

«Los dos son personas mauras, personas adultas y esstoy segura que van a seguir siendo una familia, como así debe ser, lo más importante son las niñas», confirmaba Eva sobre la reciente separación de sus ex cuñados Kiko Riverae Irene Rosales. Eva reconocía que la noticia le había sorprendido mucho ya que no se imaginaba nada: «A mí me sorprendió, me sorprendió en el momento, no sabía nada, evidentemente, pero bueno, estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada, y yo les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho».

Respecto a su ex marido Cayetano Rivera y los rumores que apuntan a una posible nueva ilusión en el amor, Eva prefirió ser discreta dejando muy claro que siempre formará parte de su familia. «No lo sé. Yo, lo que sea bueno para él, es bueno para mi hijo», aseguraba Eva sobre si el diestro podría estar de nuevo enamorado.

Eva aseguraba que le gusta que su hijo le vea a través de la pantalla. «No me impone que me vea mi hijo, al revés, él ha crecido con eso y a mí no me impone que él me vea. Al revés, él como me ve siempre ideal, pues al revés. ¡Esta es mi madre! ¡Más guapa del mundo! Pues yo, vamos, a mí se me cae la baba, totalmente», sentencia.