Estado de salud de Rafael Amargo: «Está muy decaído, no se siente nada bien» El bailaor lleva seis días ingresado en el hospital, según declaraciones de Luciana Bongianino al diario ABC

El bailaor Rafael Amargo sigue ingresado en el hospital por una dolencia todavía por determinar. «No sabemos exactamente lo que tiene», ha informado a ABC su pareja, Luciana Bongianino.

Debido su estado, sus familiares decidieron llamar de urgencia a las asistencias médicas, que se personaron en su domicilio para examinar e intentar saber qué es lo que le estaba sucediendo al bailaor. Sin llegar a una conclusión concreta, el bailaor fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario para continuar los exámenes. Finalmente, le diagnosticaron inicialmente una infección en el colon, motivo por el que mantiene un tratamiento intravenoso y no puede ingerir alimentos y tampoco líquidos.

Sin diagnóstico

Puestos en contacto con Luciana Bongianino, la pareja de Rafael Amargo ha actualizado para ABC su estado de salud y ha dicho: «Hasta que no puedan hacerles todas las pruebas y tengan los resultados, no sabemos exactamente lo que tiene. Todavía tienen que hacerle un par de pruebas más, ya que hasta que no estuviese el colon un poco más desinflamado, no se podía».

Según su testimonio, toda la familia está pendiente de los nuevos resultados de los exámenes y en las próximas horas «tal vez tengamos alguna novedad» para ver si a partir de entonces se puede emprender un tratamiento más concreto que permita rebajar la intensidad de los dolores que sufre actualmente Rafael Amargo. «Sobre todo, si Dios quiere, para que puedan ya saber los médicos lo que es para poder tratarle y que se recupere lo antes posible», ha dicho Luciana Bongianino.

La pareja de Rafael Amargo no oculta que «la cosa está complicada» y asegura que todos están muy preocupados con la salud del bailaor. Él tampoco está de ánimo. «Ahora mismo muy decaído, no se siente nada bien», ha concretado Luciana Bongianino en conversación con este medio.