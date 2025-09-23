Esperada reconciliación entre Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars 2025' El gaditano afirmaba que tuvo un affaire en el pasado con la hija de Ortega Cano, mientras ella lo negaba

El Norte Martes, 23 de septiembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La relación entre Gloria Camila e Iván González ha sufrido numerosos altibajos desde que llegaron a Honduras. Aunque, en un principio parecía que no encajaban, lo cierto es que ahora parece que están llevándose mejor que nunca en Honduras.

El motivo de su distancia en esos primeros días fue el presunto affaire que tuvieron en el pasado. El gaditano afirmaba que sí lo tuvieron, mientras que la otra lo negaba. Tras varios rifirrafes, González le dejó un pequeño detalle tras ser líder en una prueba. Obtuvo una recompensa, que no era otra cosa que varias porciones de pizza. Uno de esos trozos fue para ella, lo que provocó un pequeño lazo de unión.

Ahora, en 'Supervivientes All Stars: Última Hora', se ha podido ver a Gloria Camila e Iván González disfrutando de su día en la playa. «Hace un viento... va a llover», le transmitía González a su compañera de playa. La hija de José Ortega Cano ironizaba. «¡Qué inteligente!», decía entre risas. Por su parte, el gaditano bromeaba con su lentitud para despertarse. «Ya se ha despertado...», comentaba.

Como González es el líder de Playa Armonía, lanzaba alguna que otra indirecta en tono humorístico. «Sois mis plebeyos, teneis que hacer todos el trabajo», compartía. De un momento a otro, el gaditano le pedía a Gloria Camila que se acercase a su camiseta, que se la ha quitado antes de dársela. «¡Huele! ¡Este es tu castigo!», exclamaba. «¿Necesita que se la lave?», cuestionaba la otra.