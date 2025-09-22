El entorno de la monarquía británica descarta el regreso de Harry a sus deberes reales Distintas fuentes apuntan al posible retorno del duque de Sussex y su familia al Reino Unido y a una inminente reconciliación con Guillermo

Desde hace un tiempo, parece que todos los esfuerzos del príncipe Harry están dirigidos a lograr una reconciliación total con su padre, el rey Carlos III. El reciente encuentro entre ambos en el Reino Unido, después de año y medio sin verse en persona apunta a que el deshielo de las relaciones se está produciendo, y ha provocado numerosas especulaciones sobre su retorno a las obligaciones reales. Sin embargo, los expertos en la monarquía británica descartan que el duque de Sussex pueda recuperar, ni siquiera en parte, su papel institucional.

«El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros 'mitad dentro, mitad fuera' de la familia real trabajadora», ha expresado una fuente real al Daily Mail.

En ese mismo sentido, ha subrayado que el viaje de cuatro días que el marido de Meghan Markle hizo a su país natal no puede considerarse un nuevo modelo de trabajo para él. Su residencia, establecida desde marzo de 2020 en Estados Unidos junto a su familia, le impediría en todo caso asumir cualquier tipo de deber real. «El príncipe Harry nunca será un miembro de la realeza a tiempo parcial, a pesar de haberse reunido recientemente con su padre», ha publicado el diario inglés.

«Quienquiera que esté detrás parece haber confundido un breve té y una rebanada de pastel con el Tratado de Versalles», ha valorado la fuente que ha cuestionado las filtraciones que llegan desde el entorno de los Sussex sobre la reconciliación: «Estas informaciones melosas de supuestas fuentes de Sussex son precisamente la razón por la que el Rey y la familia real duden tanto en emprender cualquier camino hacia el acercamiento. Si la intención es fomentar la reconstrucción de la confianza y las relaciones, producen precisamente el efecto contrario».

Además, ha añadido que la visita del presidente Trump al Reino Unido la semana pasada fue una demostración de fortaleza de Carlos y el príncipe Guillermo: «Como demostró claramente la visita de Estado de la semana pasada, el poder y el impacto de la monarquía moderna residen en el vínculo inquebrantable entre el Rey y el Príncipe de Gales, apoyados por otros miembros trabajadores de la familia».

Sin embargo, hay quien apunta que el siguiente paso será la reconciliación entre Harry y su hermano mayor y heredero de la Corona. Alex Rayne, uno de los mejores amigos del duque de Sussex, ha asegurado que el reencuentro entre ambos será pronto. «En cuanto se presente la oportunidad, veremos un abrazo maravilloso entre los dos hermanos», ha dicho. Incluso se ha lanzado a vaticinar una fecha: «Espero que sí. Sin duda, si no para finales de año, al menos el próximo. Se abrazarán en un futuro no muy lejano».

A esto se suman los comentarios sobre un posible regreso de Harry y de su familia al Reino Unido. Unas declaraciones de la cantante Joss Stone, que recientemente se ha mudado de Estados Unidos a Inglaterra, han hecho saltar todas las alarmas. La artista ha relatado a Hello! la conversación que compartió con el hijo menor de Diana de Gales durante los Premios WellChild de Londres el pasado 8 de septiembre. «Decía lo maravillosas que son las escuelas aquí y lo importante que es la comunidad para los niños», ha recordado. «Fue un placer compartir eso con él, porque es precisamente por eso que nos sentimos atraídos a regresar», ha añadido. «Quizás Harry también regrese, sería maravilloso», ha dicho.

Y es que la última visita del marido de Meghan Markle a 'casa' ha sido de lo más emotiva. «Obviamente, le encantó regresar al Reino Unido, ponerse al día con viejos amigos, colegas y, en general, poder apoyar el increíble trabajo de las causas que tanto significan para él», ha subrayado el portavoz del príncipe Harry.

