Juan del Val y Nuria Roca, en una imagen de archivo. EFE

Emocionante llamada del hijo de Nuria Roca y Juan del Val desde 'Supervivientes'

El joven se encuentra en Honduras como un integrante más de la expedición del reality

El Norte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:02

'Supervivientes All Stars' no es solamente el grupo de 'aventureros' que luchan por conseguir la espléndida recompensa por ganar el reality, sino también está todo el equipo técnico que les acompañan y entre ellos se encuentra Juan del Val Roca, hijo de Juan del Val y Nuria Roca. El joven, que estudió Publicidad y Comunicación en ESIC Business & Marketing School, en Madrid, se encuentra en la isla caribeña junto al resto de la expedición del programa.

Juan del Val, con sus padres en pantalla. Instagram

El joven, de 23 años, ha hecho una llamada que ha emocionado sobremanera a su madre. «Mi foto favorita del mundo mundial. La felicidad de mi Bole», escribía la presentadora en las stories de su Instagram. Se refiere la valenciana a una captura de pantalla en la que su hijo sale con el uniforme de trabajo de Supervivientes y, al otro lado de la pantalla, sus orgullosos padres y a su hermana Olivia, de 14 años.

