Emoción, risas y una pulla para Tsitsipas en la visita de Paula Badosa a su otro ex, David Broncano La tenista confirmó que está soltera y mostró su buena forma física para encarar la próxima temporada

Joaquina Dueñas Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

Paula Badosa ha visitado 'La Revuelta' de David Broncano, con quien la tenista tuvo una breve relación en 2020. Ambos se han mostrado divertidos y han jugado con la buena sintonía que tienen en un programa cargado de emoción y de risas que también ha incluido una pulla para Stéfanos Tsitsipas, el ex más reciente de la deportista.

Dos abrazos han marcado la presencia de la catalana de origen estadounidense en el Teatro Príncipe Gran Vía. El primero, con el propio Broncano después de entregarle sus originales regalos: unas zapatillas personalizadas y una fotografía. «Me duelen un poco los ojos siempre que veo el programa y veo las que llevas, aunque hoy vas bien», le dijo la tenista al entregarle las deportivas. «Cuando te las atas podrás leer: puto amo», le explicó, mostrándole el mensaje del interior de las lengüetas.

«El otro día vi el programa de Rosalía y te estabas tirando el rollo de que habías entrenado a una tenista profesional», continuó. «Como te tiraste el rollo de que me habías entrenado, que quede claro que sí», bromeó al entregarle el segundo obsequio: una fotografía de los dos jugando al tenis.

Otro de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la granadina Nieves Pueyos, elegida entre el público para ocupar la popular bañera del programa, contó su historia de superación. Diagnosticada de anorexia nerviosa y ansiedad depresiva a los 14 años, estuvo ingresada dos años y fue dada de alta en 2024. Nieves explicó que «durante todo el tratamiento, y después de mi alta, he estado escribiendo poseía. Decidí que una forma de visibilizar la enfermedad era escribir un libro con todos los poemas», e hizo entrega de un ejemplar de 'La niña que dejó de comer querer' a Broncano.

La joven estudiante de Psicología que ahora tiene 19 años, quiso puntualizar que «no es una enfermedad física sino mental, y nos olvidamos de eso». «Sigo teniendo este trastorno, sin embargo, lo llevo mucho mejor; no tengo apenas pensamientos, pero te ocupa todos los ámbitos de tu vida. Yo me quedé sola», expresó, añadiendo que la enfermedad lleva a un punto en el que «quieres dejar de vivir».

Un relato que emocionó profundamente a Badosa, que se sintió identificada y bajó a abrazar a la joven para decirle al oído: «Increíble tu historia. Eres una inspiración super super fuerte. Te entiendo porque he pasado cosas duras, pero ni la mitad que esto. Gracias por compartirlo».

Y es que, el 2025 no está siendo el mejor año para la deportista de élite: «He tenido un año jodido», dijo. «Estaba jugando muy bien. Al principio pensaba que iba a ser mi año. Venía de una lesión y volvía, así lo creía. Pero rápidamente voló. Este deporte es muy físico, muy mental, muy exigente. Tuve una lesión de espalda diferente, lesión en el psoas, otra rotura…», recordó.

A pesar de todos los contratiempos, está decidida a encarar 2026 con todo: «Es duro mentalmente. Empiezo gimnasio a las 8 hasta las 10. Luego voy un par de horas a pista. Por la tarde un par de horas más y luego la recuperación. Seis días a la semana». «En 2026 empieza una nueva Paula. Voy con una mezcla de tranquilidad por haber visto las cosas con un poco más de distancia en este parón, pero también con muchísimas ganas», anunció.

El 2025 tampoco ha sido su mejor año en el amor. Durante su entrevista, felicitó a Rosalía por su nuevo trabajo, «sobre todo por la canción de 'La Perla'», comentó entre risas, deslizando que ella tiene también a quien dedicársela. Llegado el momento de las preguntas clásicas, confirmó su ruptura con Tsitsipas, con quien ha tenido una relación de idas y venidas. «Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?», preguntó para contar que en lo que a relaciones sexuales se refiere, la situación no es «increíble», pero tampoco «fatal».

Temas

David Broncano