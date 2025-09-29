Elvira Lindo recuerda su época de guionista en las 'Mama Chicho' La escritora acudió al programa 'Salvados' donde relató algunos de los momentos destacados de su trayectoria

La escritora Elvira Lindo repasó en el programa 'Salvados' algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional, concretamente, durante sus inicios como guionista en la televisión de los años noventa. En ese entonces, se incorporó a programas de entretenimiento como los que dirigía Valerio Lazarov, entre ellos, el popular espacio de las 'Mama Chicho'.

Aquella experiencia recordó que estuvo marcada por un ambiente machista. «Me trataban con condescendencia. Era un ambiente grotesco, donde se escuchaban frases como 'Me la vas a chupar'. Lo que más me dolió fue el trato como mujer, haciéndome de menos intelectualmente. Es curioso, porque me dolió menos la gracia puramente sexual que el que pensaran que era menos inteligente», relató.

Lindo, la única guionista mujer, tuvo que escribir escenas donde lo prioritario era enfocar cuerpos femeninos, un planteamiento que evidenciaba la mentalidad de la época. Además, recordó cómo un productor gritaba porque las cámaras no apuntaban bien «a los culos» de las bailarinas. Para ella, ese era el ejemplo más claro de un entorno donde se reducía a las mujeres a un objeto.

En la entrevista con Gonzo, la escritora confesó que en 2018 recibió una llamada directa de Pedro Sánchez, recién llegado a La Moncloa, para ofrecerle ser ministra de Cultura. Reconoció que aquel gesto le halagó, pero lo rechazó: «Le pedí media hora para no decir 'no, gracias' y colgar. No me vi preparada. Además, hubiera perdido mi libertad».

Otro de los temas tratados fue 'Manolito Gafotas', el personaje que la consagró como autora: «Me hace sentir muy orgullosa. Y luego también, claro, te encasilla. Tengo otras novelas, otros tonos, pero hay gente que solo me conoce por eso, porque el personaje es más popular que yo».