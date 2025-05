Elsa Pataky cuenta en 'El Hormiguero' cómo lleva su relación de amor con Chris Hemsworth

El Norte Viernes, 30 de mayo 2025, 12:40 Comenta Compartir

Elsa Pataky acudía, una vez más, a 'El Hormiguero', donde recordó con humor y cariño el inicio de su relación con Chris Hemsworth, marcada por la química instantánea, pero también por una barrera lingüística que complicó sus primeras conversaciones. «Nos pasábamos horas hablando sin entendernos», confesó. A pesar de ello, hubo algo que los unió desde el principio. «Me enamoré de su voz, me sigue encantando a día de hoy», aseguró. Por su parte, Chris se sintió atraído por la imagen de Elsa llegando a su primera cita en moto por las calles de Los Ángeles. «Iba a todos los castings en moto porque el tráfico era horrible y era la forma más práctica de moverme», explicó.

Durante la entrevista, también hablaban de un tema nada fácil de superar y que no erar otro que el tiempo que tienen que vivir separados, por sus obligaciones profesionales. Al ser ambos actores con carreras internacionales, compaginar agendas ha sido siempre un reto. «Nos prometimos no estar separados más de dos o tres semanas, pero hay rodajes que duran meses y a veces no se puede evitar», admitió. Incluso llegaron a estar dos meses sin verse, algo que marcó su relación. «Lo peor es que te acabas acostumbrando a estar sin la otra persona y eso te da pena», reconoció.

Pataky también reflexionó sobre su etapa como madre a tiempo completo, una decisión que tomó conscientemente cuando sus hijos eran pequeños. «Durante mucho tiempo puse mi carrera en pausa para dedicarme a ellos, y no me arrepiento en absoluto», comentó. «He disfrutado muchísimo de esa etapa», aseguró. Sin embargo, ahora que sus hijos han crecido y son más autónomos, ha vuelto a reencontrarse con el trabajo. «Ya no me necesitan tanto, y eso me permite recuperar espacios creativos que había aparcado», explicó.

Una madre flexible

En un tono más relajado, Elsa confesó entre risas que, a pesar de sus buenas intenciones, le cuesta ser firme con sus hijos. «Me cuesta mantener los castigos. Me ponen esa carita de pena... y ya no puedo seguir siendo estricta», reconoció. «Le quito el iPad y luego se lo devuelvo porque me siento culpable», admitió. Esta sinceridad desató las risas del público y mostró una vez más el carácter cercano de la actriz. «Soy blanda, sobre todo con ellos», reiteró.

Más allá de las dificultades, la actriz aseguró que su relación con Chris Hemsworth sigue estando llena de complicidad, admiración y afecto. «Me sigue encantando su voz, como el primer día», dijo emocionada. También recordó que ambos comparten el sentido del humor, la pasión por los disfraces caseros y una forma relajada de vivir en familia. «Nos reímos mucho juntos y eso es fundamental», añadió. Tras más de una década juntos, su historia de amor sigue teniendo la misma fuerza que cuando se conocieron en Los Ángeles.