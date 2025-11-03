El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eloi Yebra, tras someterse a la intervención. Redes Sociales

Eloi Yebra, actor de 'La que se avecina', intervenido de un tumor

El propio actor dio la noticia de su delicado estado de salud

El Norte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:11

Eloi Yebra, actor de 45 años que se hizo popular por su participación en películas como 'Torrente', 'Manolito Gafotas', o 'Barrio' y series como 'La que se avecina', ha sido intervenido de un tumor y todo ha salido bien, tal y como él mismo ha informado en sus redes.

«Gracias por todo el amor que me habéis enviado», comenzaba diciendo en sus stories de Instagram. «Todo ha salido bien y ya solo me queda recuperarme, un proceso largo y duro pero ya sin cáncer en el interior. La vida me ha dado una segunda oportunidad», terminaba.

Solo unas horas antes, el actor daba la noticia de la operación. «Muy buenas a todos, hago este vídeo para pediros un favor: me van a operar para sacarme el tumor que tengo, que es muy grande y es una operación muy difícil», explicaba.

«Recordando un poco a Son Goku, se me ha ocurrido que, como cuando él hizo la Genkidama y pidió a todo el mundo su energía, pues ahora mismo os pido yo que me enviéis vuestras energías para que la operación salga perfecta», analizaba.

Sería, como él revelaba, una operación compleja de unas «ocho horas»: «Gracias a todos los que queráis enviarme vuestra energía porque me va a hacer mucha falta. Si vosotros me ayudáis, mucho mejor. Nos vemos próximamente». Afortunadamente, todo ha salido bien.

