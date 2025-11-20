El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alba Paul y Aída Doménech, en una imagen de archivo. EFE

Dulceida y Alba Paul repiten maternidad

La influencer anunció en un evento que han iniciado el proceso para su segundo bebé: «Ya tenemos fecha»

El Norte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:05

Las influencer Aída Doménech, más conocida como Dulceida, y Alba Paul han anunciado que han decidido ampliar la familia. Ambas han confirmado que ya han iniciado el camino para tener a su segundo hijo.

Dulceida sorprendió a la prensa con el anunció de la noticia. La influencer resaltó que lo tienen decidido y que incluso, ya tienen la fecha marcada en el calendario. «Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien», reveló entre risas.

Hace un año cuando las creadores de contenido le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Aria. Tras su nacimiento, Aída tenía clarísimo que quería que su hija creciera con un hermano o hermana de cercana edad. Alba, en cambio, necesitó más tiempo para valorar si estaba preparada para repetir la experiencia. De hecho, fue ella misma quien en su momento pospuso la llegada de Aria, y ahora le ha costado un poco volver a dar el paso, según recoge el diario ABC.

Método ROPA

La pareja tiene previsto volver a recurrir al método ROPA, un procedimiento de reproducción asistida que permite que ambas participen en la maternidad: una aporta el óvulo y la otra lleva el embarazo. En su documental 'Dulceida al desnudo 2+1', relataban «la horrible espera» tras la fecundación y cómo intentaron mantenerse tranquilas sin hacerse test antes de tiempo. Ese mismo camino las espera ahora. El proceso conlleva trámites, autorizaciones y un riguroso calendario. Ella misma lo explicó durante el evento en Madrid: «Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar, eso ya lo sabe. Hay fecha tope».

