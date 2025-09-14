El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

La Reina no tienen actos este lunes, aunque le espera una semana ajetreada

M. Moreno

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:33

Este semana es muy especial para la familia real española. La Reina cumple 53 años y, al igual que el año pasado, soplará las velas sin sus hijas. La princesa Leonor está inmersa en su preparación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, y la infanta Sofia se acaba de mudar a Lisboa, donde cursará sus estudios en el Forward College.

Una jornada un tanto solitaria, ya que don Felipe tiene agendado recibir en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han colaborado con España en la extinción de los incendios forestales que asolaron el país durante el verano para agradecerles su apoyo. Tampoco estará acompañada por su suegra, doña Sofía, quien tras inaugurar la cumbre internacional sobre alzhéimer presidirá el concierto posterior al acto.

Doña Letizia no tiene actos oficiales programados en su agenda para su cumpleaños. Sin embargo, es probable que tenga que estar preparando su viaje de mañana, martes, a Egipto. Se trata de la primera visita oficial de los Reyes al país desde su proclamación, en 2014.

Un viaje en el que, conocedora de que acaparará todos los focos en su indumentaria, a buen seguro que aprovecha para promocionar firmas españolas con guiños al país que visita y más tratándose del primer viaje de Estado de este año. En Egipto permanecerán hasta el viernes 19 de septiembre, donde por el momento se sabe que presidente del país, Abdelfatah Al Sisi, y su esposa, Entissar Amer, les recibirán en el palacio Al Ittihadiya, su residencia de El Cairo, además de acudir a la celebración de un foro empresarial y a la visita a las misiones arqueológicas españolas.

«Este viaje se enmarca dentro de las excelentes relaciones que mantienen ambos países, que se elevaron al nivel de Asociación Estratégica tras la visita del Presidente Al Sisi a España en febrero de este año, y representa una oportunidad propicia para continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España», destaca la nota informativa del palacio de la Zarzuela.

El último viaje de Estado a Egipto fue el que realizaron en 2008 don Juan Carlos y doña Sofía, quienes también estuvieron allí en 1977 y 1997.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  5. 5 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  6. 6

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  7. 7

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  8. 8 Búscate en la grada del José Zorrilla
  9. 9

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  10. 10

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo