Se disparan los rumores sobre una posible crisis de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lamine Yamal habría borrado de su Instagram sus fotografías junto a la cantante argentina Nicki Nicole, lo que ha desencadenado una oleada de reacciones por parte de sus seguidores. Los rumores de que el futbolista y la artista estarían atravesando una crisis sentimental han comenzado debido a que varios usuarios de la red social X (antes Twitter) han compartido una captura de las publicaciones que el joven tiene en su perfil y entre las que antes supuestamente había alguna con su pareja.

«La relación ha durado 13 días», apunta uno de ellos. No obstante, algunos de sus seguidores han celebrado la noticia, otros ha han salido en defensa del deportista para desmentir el revuelo generado en torno al tema. «Nunca ha subido una publicación con ella», «La foto que él subió fue en historias de Instagram» o «No han subido una publicacion juntos aparte de la de su cumple. Lo demás es IA», son varios de los mensajes que se pueden leer en el apartado de comentarios de los posts.