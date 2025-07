Sean 'Diddy' Combs, declarado culpable por delito de prostitución, pero absuelto de tráfico sexual

EP Miércoles, 2 de julio 2025, 17:22 Comenta Compartir

El rapero Sean 'Diddy' Combs ha sido declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y ha sido absuelto de los tres cargos que tenía por tráfico sexual (2) y un cargo de extorsión (1), según informa 'Variety'.

Pese a que el artista podría pasar décadas en la cárcel, el ambiente entre la defensa ha sido de celebración, según el medio citado, que señala que «este era el mejor resultado para Combs». Tras el veredicto, Combs ha apretado el puño y ha dado las «gracias» a los jurados. En el juicio han estado presente varios de sus familiares, como sus hijos o su madre que también han celebrado la noticia.

«Parecía aliviado y rebosante de alegría, estrechando la mano de sus abogados, mirando a su familia e iniciando una ronda de aplausos», afirma el medio local.

El jurado ha emitido este miércoles el veredicto después de un juicio de ocho semanas en el que han testificado 34 testigos contra el cantante de hip-hop y fundador de Bad Boy Records, quien fue acusado de dos cargos de tráfico sexual, dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y un cargo de extorsión.

Combs fue acusado de obligar a varias mujeres a tener encuentros casuales: maratones sexuales de varios días bajo el efecto de las drogas. Además, su expareja Casandra Ventura aseguró que la agredía y maltrataba psicológicamente.

Además, se le ha acusado de ser el líder de una organización criminal y, según los fiscales, su círculo íntimo de guardias de seguridad y personal lo ayudó a cometer delitos (incluido tráfico sexual, distribución de drogas, incendios provocados y sobornos) y encubrirlos. Sin embargo, la defensa ha argumentado que Combs participaba en un estilo de vida swinger y que sus fiestas sexuales con drogas, conocidas como «freak-offs», eran totalmente consensuadas.

Los abogados de Combs han refutado la acusación de crimen organizado alegando que Combs no tenía un cómplice y que, por ejemplo, sus asistentes personales no sabían que estaban cometiendo delitos cuando recogieron drogas y se las entregaron. Asimismo, sostienen que las mujeres involucradas en las fiestas sexuales participaron de forma voluntaria y que, aunque pudo haber comportamientos cuestionables o violentos, estos no justificaban la gravedad de las acusaciones presentadas en su contra.

