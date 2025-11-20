Desvelan nuevos detalles de la ruptura de los Javis Anna Gurguí, colaboradora 'En todas las salsas', ha comentado: «Javi Calvo es el que peor lo está pasando»

Tras 13 años de relación, Javier Ambrossi y Javier Calvo decidieron poner fin a su relación. Varios días después de que esta información saliera a la luz, han salido nuevos detalles de la ruptura que los colaboradores de 'En todas las salsas' han querido comentar.

Para todos sus seguidores, la separación ha supuesto un duro golpe, muy preocupados porque dejaran de trabajar juntos. Una vez aclarado este tema, Anna Gurguí, colaboradora del videopodcast, destapa nueva información sobre la ruptura. «Javi Calvo es el que peor lo está pasando», asegura la periodista. El actor ha mostrado a través de sus redes sociales que ha preferido irse lejos de España a vivir estos momentos tan difíciles.

«Javi Ambrossi está viviendo en un apartamento en el centro», comenta sobre la otra parte del dúo de directores. Esta información llega después de saber que han puesto a la venta por 5 millones de euros la lujosa mansión que tenían en común en Pozuelo de Alarcón. «Eso de que iba a estar todo bien, veremos», pone en duda Anna, que por lo que sabe sobre ellos no tiene claro que puedan mantener a largo plazo la relación profesional.

Anna Gurguí ha desvelado una información en plató que ha dejado a los presentes flipando. Según cuenta, muchos periodistas sabían que la pareja de artistas hacía meses que no estaban juntos. Sin embargo, siempre que el rumor se volvía algo más sólido, los protagonistas salían negando las informaciones. «Por lo que sé de gente del sector, no lo querían hacer público por los proyectos», asegura la colaboradora. Pedro Jota confirma que es cierto y que él sabía de la ruptura mucho antes de que se hiciera pública.

