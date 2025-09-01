Un desliz en redes sociales desvela el romance de Cayetano Rivera con Patricia El torero ha sido pillado con una mujer en Sotogrande tras cancelar sus compromisos taurinos

Cayetano Rivera vuelve a estar de actualidad, tras ser vinculado al de Patricia, una joven malagueña con la que habría iniciado una relación hace aproximadamente mes y medio. Según fuentes cercanas, la pareja se conoció en Málaga y desde entonces su vínculo se ha ido consolidando. La noticia saltó a raíz de la llamada de la madre del que hasta hace poco era la pareja de Patricia al programa 'Tardear'. Indignada por lo ocurrido, la mujer aseguró que su hijo había sido dejado de lado tras la irrupción del torero en la vida de la joven. Su testimonio, recogido por Verónica Dulanto en directo, fue determinante para que se encendieran todas las alarmas.

Tal y como relató la periodista Marisa Martín Blázquez, Patricia compartía fotos desde la finca de Cayetano Rivera en su lista de 'mejores amigos' de Instagram. Sin embargo, olvidó eliminar de esa selección a la madre de su expareja, quien no tardó en desvelar la situación al entorno mediático.

Relación en crecimiento

Fuentes cercanas aseguran que existe un fuerte «feeling» entre ambos, lo que ha llevado a muchos a pensar que no se trata de una simple amistad. Por el momento, ni el torero ni Patricia se han pronunciado públicamente sobre el asunto, aunque las imágenes hablan por sí mismas.