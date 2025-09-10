Descubren un hijo secreto de Lorenzo de Bélgica con la presentadora de un programa erótico Clément Vandenkerckhove, de 25 años, ha sido reconocido después de años de rumores

El Príncipe Lorenzo de Bélgica ha reconocido a través de un comunicado de prensa que es el padre de Clément Vandenkerckhove. Un joven de 25 años fruto de su relación con la actriz y cantante Iris Vandenkerckhove, más conocida como Wendy Van Wanten. «En este anuncio reconozco ser el padre biológico de Clement Vandenkerckhove. En los últimos años hemos discutido abierta y honestamente esta cuestión. El anuncio se realiza con la comprensión y respeto hacia las personas implicadas y es el resultado del acuerdo», sentencia.

Poco después, el Palacio Real anunció que no haría comentarios sobre la decisión de Lorenzo de Sajonia-Coburgo, que llega tras años de rumores. Su romance con Wendy Van Wanten fue más que conocido en los años 90, cuando la artista presentaba el programa erótico 'Le PinUp Club'. Su papel consistía en leer cartas atrevidas de los espectadores con un tono pícaro y con muy poca ropa.

Supuestamente, se conocieron durante un desfile en París en 1995, y nunca ocultaron su relación. Se dejaron ver en varios eventos en 1996 e incluso en una boda 'royal' en 1999, la que tuvo lugar entre el Príncipe Eduardo y Lady Sofía. Por lo que cuando Wendy se quedó embarazada en el año 2000 sin que se conociera al padre, todo el mundo miró hacia díscolo hermano del Rey. Más aún cuando el nombre que escogió para su pequeño fue Clément, cuando la villa en la que residía Lorenzo de Bélgica se llamaba Clémentine.

«Su relación generó mucha controversia, hasta el punto de provocar la ira del Rey Alberto II, quien puso fin a este romance, considerado inapropiado», recuerda 'RTL Info' y explica también 'Paris Match'. El mismo año de su ruptura, en 1999, el Príncipe ingresó en La Ramée, un hospital psiquiátrico de Uccle, para tratar la depresión. Según algunos medios, a causa de la ruptura. «La soledad es algo que todos tenemos que experimentar. Pero el duelo, no lo creo», explicó tras su recuperación y sin dar muchos detalles.

Tres años después, Lorenzo se casaba con la británica Claire Coombs en el año 2003. Pero es que el Príncipe Lorenzo es conocido como el más rebelde de una Casa Real en donde el propio monarca tenía una hija secreta, Delphine, que no reconoció hasta 2020 después de que ella iniciara acciones legales.

En 2021, Wendy desmintió en el programa de VRT 'Het Huis' que su hijo, ya mayor de edad, fuera fruto de su relación con el Príncipe. Pero parece que finalmente, cuatro años después, la familia ha decidido cambiar de rumbo en lo que respecta a su comunicación externa. De hecho, Clément ha ofrecido una entrevista que se emitirá esta noche en la televisión belga.

Lo que se preguntan ahora los medios internacionales es si Clément pasará a recibir el título de Príncipe, como ocurrió en el caso de Delphine de Bélgica.

