Al descubierto el sueldo de las parejas y los solteros de 'La isla de las tentaciones'

Muchos seguidores del reality estrella de Mediaset 'La isla de las tentaciones' se preguntan cuánto cobran las parejas por participar y si los tentadores también se llevan una buena suma tras su paso por Villa Playa y Villa Montaña.

Aunque Mediaset no ha confirmado nunca las cantidades que se ofrece a las parejas que participan en el reality, el dinero que se llevan los concursantes del programa sí ha salido a la luz. En cada nueva edición, República Dominicana acoge a cinco nuevas parejas que, además de llevarse una experiencia con todos los gastos pagados y la exposición pública que ofrece su participación, también reciben una remuneración económica por su contrato.

Condiciones

No es una tarea sencilla, pues primero hay que pasar por un exhaustivo proceso de selección y aceptar las condiciones que ofrece el espacio de Telecinco y muchos de ellos no lo hacen. Esto es lo que sucedió con la youtuber Patricia Domínguez, más conocida como 'Patrizienta', a la que el programa le propuso participar en 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja y que, aunque rechazó la oferta, sí ha desvelado el caché que le ofrecían por poner su amor a prueba.

Según desveló la influencer, Patricia Domínguez, más conocida como 'Patrizienta', las parejas de concursantes de 'La isla de las tentaciones' pueden llegar a ganar hasta 3.000 euros durante su paso por el programa de Telecinco. Cada concursante recibe en concreto entre 1.000 y 1.500 euros por mes, aunque a este sueldo que hay que sumarle el precio de los vuelos, las dietas y el alojamiento en las carísimas villas en las que residen durante la experiencia.

El escaso sueldo fue uno de los motivos por los que Patrizienta decidió rechazar la oferta de la cadena: «Unos mil y pico euros por persona, es decir, el doble por pareja. Me pareció una broma. Ganaba más quedándome en casa. No sé cuánto le habrían ofrecido a los demás ni muchísimo menos. A mí eso me hizo bastante gracia», relató la creadora de contenido.

El sueldo de los tentadores

La cosa cambia radicalmente al hablar de los solteros que acuden como tentadores a 'La isla de las tentaciones'. El espacio de Telecinco paga en torno a 900 euros a cada tentador, aunque estos también se llevan dinero de las dietas, los vuelos y el alojamiento incluido en una zona de ensueño. A este dinero se le suma también la posibilidad de seguir participando en programas de televisión gracias a los debates, donde reciben unos 300 euros por participación.

Además, dependiendo del papel que haya tenido cada uno de estos participantes en su edición, muchos de ellos pueden aumentar su relevancia en redes sociales, ganando seguidores y consiguiendo contratos publicitarios con marcas que de otra manera no hubieran logrado.