Al descubierto la edad de Carmen Lomana Carmen Lomana. / Instagram La celebrity ha desvelado los años que ha cumplido y ha dejado claro que «A no ser que sean personas interesantes y cultas, no me veo saliendo con gente de mi edad» EL NORTE Jueves, 2 agosto 2018, 13:33

Carmen Lomana se ha convertido, para muchos, en la auténtica reina del glamour. Ha pasado de ser una desconocida para el gran público a convertirse en un fenómeno «famoso-televisivo». Durante un tiempo la podíamos ver simultaneando su presencia en varios programas a la vez, lo que la llevó a convertirse en un estupendo reclamo publicitario.

Aunque hace días que no sabíamos de su existencia, esta semana ha roto el silencio tras publicar en su perfil de Twitter que Manuela Carmena, la alcadesa de Madrid, era «una inconsciente que chochea», un comentario que vendría a cuento por las declaraciones de la regidora y de su grupo político a favor de la inmigración masiva descontrolada. «Interiormente aplaudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos. Porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros», comentó la alcaldesa durante una rueda de prensa.

Lomana con su tarta de cumpleaños. / Instagram

En una entrevista a la revista 'Semana' desvelaba su verdadera edad después de varios años de especulaciones. La celebrity celebró junto con la publicación su 70 cumpleaños. «Es una edad muy rotunda, pero mi mente no está para nada en esa edad. Me rodeo de gente más joven que yo, positiva, vital, con sentido del humor, que no se quejen. A no ser que sean personas interesantes y cultas, no me veo saliendo con gente de mi edad», aseguró en la entrevista.