Desaparece Triana Marrash, 'influencer' residente en Dubái

El Norte Martes, 8 de julio 2025, 12:47

El programa de Telecinco 'TardeAR' iniciaba su emisión con la desaparición de Triana Marrash, una influencer española afincada en Dubái. Desde el pasado 4 de julio, la joven no había dado señales de vida, fecha en la que estaba prevista su participación en un evento en Madrid al que, finalmente, no asistió. Según ha informado el programa, la familia de Marrash «ha dado la voz de alarma, porque no sabe dónde está», en palabras del presentador Frank Blanco.

Hace poco más de un mes, Marrash concedió una entrevista a TardeAR, donde habló abiertamente sobre su situación personal y profesional en Dubái, y afirmaba vivir «mantenida» por su pareja, a quien definía como su «jefe árabe», casado con otras tres mujeres. En aquella conversación, dejó constancia de que no atravesaba su mejor momento con su sugar daddy debido a sus desplazamientos: «La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España, pero es que quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro».

Además, Marrash detalló el tipo de celebraciones a las que era invitada junto a otras mujeres. Afirmó que en esas fiestas privadas, organizadas por jeques, era habitual encontrar comportamientos extravagantes: «Juegan mucho con el tema de la religión. Suelen hacer juegos y quien pierda tiene que tomar jamón, por ejemplo».

Agregó que existía un patrón estético muy concreto entre las asistentes, moldeado por los deseos de quienes organizaban estos encuentros: «Les excita las mujeres operadas, explosivas y fuera de lo normal». Según dijo, las cifras que se manejaban para acudir a estos eventos podían ser astronómicas: «Me han ofrecido entre 50.000 y 120.000 euros».

Su mejor amiga, muy preocupada

Laura Martínez, mejor amiga de Marrash, ha intervenido en 'TardeAR' donde aseguró que la última vez que mantuvo contacto con Triana fue el 3 de julio, apenas un día antes del evento al que no llegó a acudir. Según relató, en aquella charla la influencer «estaba superilusionada» por su vuelta a España. «Es imposible que sea una broma», ha asegurado.

