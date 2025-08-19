El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Yana Oliva y David Bustamante. RTVE

David Bustamante y Yana Olina venden su casa para vivir de alquiler

La decisión de cambiar de residencia ha llamado la atención, aunque ambos prefieren mantener los detalles en privado

El Norte

Martes, 19 de agosto 2025, 09:56

Después de cuatro años de relación, David Bustamante y Yana Oliva continúan emprendiendo nuevas etapas de su vida. Ahora, la pareja ha vendido su casa y está viviendo de alquiler, supuestamente hasta que ambos encuentren el hogar idílico que les haga sentirse más unidos aún.

Pero esta decisión ha levantado suspicacias y ha llamado la atención, aunque ambos prefieren mantener los detalles en privado y no confirmar si responde a motivos económicos, necesidad de liquidez o simplemente una búsqueda de nuevas ilusiones.

Durante los últimos años, la bailarina se ha convertido en el gran apoyo del cantante, acompañándole durante los meses más duros, marcados por las críticas a Bustamante por su cambio físico. Junto a ella, la expareja de Paula Echevarría ha encontrado fuerza y estabilidad emocional para afrontar el día a día y vivir plenamente sus éxitos profesionales y personales.

Después del concierto del cántabro en Pinto, la pareja se marchó junta, mostrando una complicidad y unión inquebrantables. Sin detenerse ante las preguntas de la prensa sobre su nueva vida de alquiler, ambos prefirieron dejar en el aire las razones de este paso, preservando su intimidad. Lo que sí dejan claro es que siguen juntos, apoyándose mutuamente y esperando encontrar la casa ideal en la que continuar construyendo su felicidad.

