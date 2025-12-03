El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dave Coulier. Instagram

Dave Coulier, de 'Padres forzosos', anuncia que padece un nuevo cáncer

El actor pasó un linfoma hace unos meses del que se acabó recuperando

El Norte

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:48

El actor Dave Coulier, de 66 años, ha anunciado que le han diagnosticado de cáncer justo un año después de contar que tenía un linfoma del que meses después se curó. Según ha relatado el famoso tío Joey de la serie 'Padres forzosos', este segundo cáncer no tiene nada que ver con el primero, aunque ha sido gracias a las pruebas del primero que los médicos hayan podido detectar tempranamente el segundo.

«No tiene ninguna relación con el cáncer que tuve anteriormente», ha explicado en el programa de televisión Today. «En octubre me hice una tomografía por emisión de positrones (PET), solo un chequeo rutinario, y algo en la prueba llamó la atención. Resultó que tengo un carcinoma escamoso P16 en la base de la lengua. Entonces les pregunté a los médicos: '¿esto se debe al linfoma?'. Y me respondieron que no tiene nada que ver».

El actor, que ha confirmado que se tendrá que someter a 35 sesiones de radiación, se ha mostrado «cautamente optimista» ante la enfermedad: «Tiene una tasa de curabilidad de más del 90%, pero lo que realmente me ha salvado la vida es la detección precoz».

«Me ha salvado, no solo la primera vez, sino también la segunda. Así que espero que te hagas tus revisiones. Espero que tus colonoscopias, tus mamografías y tus exámenes de próstata te salven la vida», ha detallado.

