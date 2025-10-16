El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Darius McCrary y Jaleel White (Eddie Winslow y Steve Urkel) en 'Cosas de casa'. ABC

Darius McCrary, el hijo de los Winslow en 'Cosas de casa', arrestado por un delito grave

El actor se encuentra en una cárcel de San Diego sin derecho a fianza

El Norte

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:37

Darius McCrary, actor conocido por su papel de Eddie Winslow en la comedia 'Cosas de casa', que protagonizó junto a sus padres en la ficción, Reginald VelJohnson y Jo Marie Payton, ha sido arrestado y se encuentra en una cárcel de San Diego sin derecho a fianza. El intérprete de 49 años fue detenido el domingo 5 de octubre por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cerca de la frontera de California y México, tras ser emitida una orden de arresto por un delito grave.

Su representante le dijo a TMZ que la orden de arresto salió del estado de Michigan por faltar a una comparecencia ante el tribunal después de no haber pagado la manutención infantil. Esta es la tercera vez que le detienen desde 2015.

Entre sus problemas legales se encuentra el turbulento divorcio con su exesposa, Tammy Brawner, en 2017. Dos años antes lo arrestaron por primera vez por no cumplir con los pagos de manutención infantil y menos de un año después, McCrary fue acusado de dislocar el brazo de su hija de dos años aunque negó los hechos.

