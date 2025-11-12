Dani Martín explica sus palabras sobre Rosalía y Aitana

El Norte Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

Dani Martín se ha visto obligado a aclarar sus palabras sobre Rosalía y Aitana, dos de las protagonistas de Los40 Music Awards Santander 2025. «En nuestro país es un placer tener a artistas como Rosalía, como Aitana, como Ed Sheeran... Pero, para mí, lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que... tenemos esperanza. Un aplauso para él», reconocía entonces Dani Martín durante su entrevista con los medios. Ante el gran revuelo que se ha creado en redes sociales por sus declaraciones, el propio cantante ha querido aclarar la polémica dejando muy clara su admiración por las dos artistas. «Hace mucho tiempo que decidí hacer oídos sordos a todas las falsas noticias que me afectaban en mi vida privada o pública como artista porque habría necesitado de toda una oficina para poder desmentir, día tras día, el cúmulo de torpezas con las que a mucha gente le gusta levantarse», reconoce el artista a través de su cuenta de Instagram.

«De Rosalía no hace mucho que decía en una entrevista en El Hormiguero que su capacidad artística era equiparable a la de John Lennon...», recuerda sobre las palabras que le dedicó a su compañera de profesión durante una entrevista. «Con Aitana colaboré hace pocos años en su especial de Navidad y hemos compuesto juntos en mi estudio» invitaba a todos sus seguidores a recordar. «Desde aquí hago este manifiesto y reconocimiento público de todo el cariño respeto y admiración que profeso a estas dos grandes artistas. También a todos los periodistas que día a día se esfuerzan por comunicar y contar las cosas como son. A ellas seguro que esta manifestación no les sorprende porque me han visto ovacionarlas de pie y me han escuchado cuando me he acercado a darles mi enhorabuena», añade en el post en el que también ha compatido una fotografía de Rosalía y Aitana durante la pasada gala.

A pesar de su empeño por huir de las polémicas, en esta ocasión Dani Martín sí que se ha mojado públicamente acabando así con cualquier especulación sobre estas dos grandes artistas de nuestro país que no paran de cosechar éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras.