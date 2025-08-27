Critican a Will Smith por utilizar la Inteligencia Artificial en un vídeo de su gira

El Norte Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:54 Comenta Compartir

Will Smith ha iniciado la gira de su último disco, 'Based on a true story', en Scarborough, Inglaterra y, según se ha podido ver en la grabación, la convocatoria fue una auténtico éxito. Sin embargo, algunos fans le han criticado porque parece que el cantante ha manipulado la afluencia de público con gente creada con Inteligencia Artificial.

El vídeo ha sido compartido desde la cuenta oficial de Will Smith en Youtube y lleva un mensaje escrito: «Mi parte favorita de la gira es verlos a todos de cerca. Gracias por también ir a verme», decía el artista. Pero, al analizarlo de cerca, se observa que hay personas que tienen las manos con todos sus dedos de la misma longitud o, incluso, con seis dedos. Otros tienen la cara deformada y hay una mujer que aparece extrañamente agarrada al cartel de un hombre que asegura que Smith le ayudó a superar un cáncer.

Los usuarios que han visto el vídeo no han tardado en hacer duros comentarios. «Imagina ser tan rico y famoso y tener que usar imágenes de multitudes creadas por IA… ¡Qué trágico!», dijo un follower en un comentario recogido por The Independent. «No solo es una abominación verlo porque se trata de imágenes de un teléfono de baja calidad, sino también porque hay escenas intermedias claramente generadas por IA», ha dicho otro, señalando que no todo el vídeo está creado con la IA.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado sobre el asunto, pero, lo cierto, es que Smith ha perdido mucha popularidad desde el incidente que protagonizó en la gala de los Oscar en el año 2022. Después de que el presentador, Chris Rock, hiciera una broma sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, el intérprete se levantó y le pegó un puñetazo. Al principio, el público (presente y el de detrás de la televisión), pensó que era una broma, hasta que todo el mundo se dio cuenta de la falta de control del actor.

El rechazo social por aquel incidente también se ha expresado en los comentarios del vídeo: «Hacer una multitud falsa de gente con carteles hablando de cómo les salvaste la vida, santo cielo. Will sabe que ha caído y está teniendo una crisis por ello», ha dicho otro usuario.