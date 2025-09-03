El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Saavedra, en los informativos de La Sexta. Atresmedia

Cristina Saavedra deja La Sexta, después de 19 años

La periodista mantiene una relación con el periodista deportivo Manu Carreño desde 2003

El Norte

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:10

Continuan los movimientos de presentadoras en este comienzo de temporada. Si hace unas semanas se hablaba de la marcha de Cristina Villanueva de Atresmedia con rumo a La 2 de Cataluña, ahora otra mítica de La Sexta, Cristina Saavedra abandona La Sext, según adelanta Vertele. Este lunes, 1 de septiembre, ya no pudimos ver a la presentadora de 49 años al frente de la edición nocturna de La Sexta Noticias.

Cristina Saavedra llegó a La Sexta en 2012, cuando cumplía 10 años de relación con el periodista deportivo Manu Carreño. Fue en 2003 cuando iniciaron un noviazgo que mantienen con gran discrección desde entonces. El locutor de la cadena SER, de 56 años, es su gran apoyo en las buenas y en las malas. Precisamente entre 2020 y 2022 Saavedra vivió momentos personales muy complicados debido a las muertes de su madrina (por Covid), su abuela y dos de sus hermanas, en muy poco tiempo de diferencia. «Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña», escribió en marzo de 2022 en sus redes. Fue el cáncer la enfermedad que golpeó a la familia.

En 2017 también enfrentó un momento difícil cuando fue atropellada en Galicia, cuando pasapa por un cruce de peatones con su sobrino. Saavedra no tiene hijos, mientras que Carreño es padre de Sergio. Aparte de su trabajo como periodista, Cristina también es Responsable de proyectos de la ONG Global Humanitaria en Costa de Marfil, labor en la que está plenamente volcada.

