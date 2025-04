Cristina Pedroche desmiente los rumores de crisis con Dabiz Muñoz

El Norte Jueves, 24 de abril 2025, 13:21 Comenta Compartir

Cristina Pedroche ha disfrutado, en directo, del día de Sant Jordi, por las calles de Barcelona. Allí ha atendido a multitud de fans que se han acercado hasta su puesto para hablar con ella y hacerle regalos para su futuro bebé.

La colaboradora de televisión ha desvelado ante las cámaras que se encuentra «muy bien» y que «el cariño de la gente es lo mejor», sin embargo... su rostro ha cambiado cuando se le ha preguntado por esos rumores sobre una posible crisis sentimental con Dabiz Muñoz.

Riéndose y sin querer dar muchos detalles, Pedroche ha contestado que «hoy en Sant Jordi, es un día maravilloso», pero ha confirmado que ambos están «felices», desmintiendo así que estén pasando por un mal momento como pareja.

«Ya me avisaron que habría varias diferencias entre el primer y el segundo embarazo, pero no me imaginé que tantas», escribía en sus redes sociales hace unos días, refiriéndose al descanso, ya que «antes me podía echar la siesta cuando quería, ahora cuando me dejan y no siempre me quedo dormida, me cuesta muchísimo».