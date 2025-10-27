Cristina Medina muestra su rabia durante las protestas contra los fallos en los cribados de cáncer La superviviente de cáncer de mama ha protagonizado un reivindicativo discurso que ha arrancado los aplausos de los asistentes

Cristina Medina se dirigió a los asistentes a la concentración en protesta por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama.

El Norte Lunes, 27 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Miles de personas participaron este fin de semana en la concentración frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía y asegurar que esto «acaba de comenzar».

Mujeres y hombres de toda Andalucía se han sumado a esta protesta, que se ha prolongado durante más de una hora con lemas como 'No es un error, es tu privatización', 'Bonilla dimisión' o niños con pancartas como «Juanma, me encanta jugar pero con la sanidad no se juega».

Entre los asistentes se encontraba la actriz Cristina Medina, superviviente de cáncer de mama, que ha protagonizado un reivindicativo discurso que ha arrancado los aplausos de los asistentes: «Hoy estoy aquí no como artista, hoy estoy aquí como superviviente de cáncer de mama», comenzaba explicando.

«Estoy aquí para apoyar, porque como hemos dicho, este es el inicio de algo. Es una gran pena que haya tenido que ser así, porque hay mujeres que ya no están y familias que están destruidas. Pero esto no puede quedar así», ha continuado leyendo. «La privatización de los servicios sanitarios en Andalucía —y en toda España— está poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de personas. Están destrozando familias enteras».

«El cáncer no es esa enfermedad que o bien te mueres o bien te quedas un poquito calva y luego estás estupenda. No. El cáncer es un antes, un shock, un durante con muy mala atención en muchos casos y un desconocimiento absoluto de lo que significa esta enfermedad», lamenta.

«Estamos hasta el coño del 'ánimo, ánimo, ánimo'. A lo mejor nos animaríamos si nos atendieran desde nuestra sanidad pública, con buenos doctores, sin tener que irse fuera del país. Seguimos siendo putos tumores con patas. Ya está bien. Nuestra psicología también importa, y el después también es importante».

La actriz ha terminado pidiendo un aplauso por las mujeres que han fallecido: «Este aplauso es por y para las personas que ya no están. A partir de hoy debe haber un antes y un después en la comunidad oncológica unida».

«Queremos morirnos de viejas, no de cáncer»

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha exigido justicia: «Queremos morirnos de viejas, no de cáncer», ha dicho, además de asegurar que la respuesta a la convocatoria ha sido mucho mayor de la prevista, porque «a las mujeres andaluzas es muy difícil callarlas».

«A las mujeres y hombres andaluces es muy difícil mandarlos a callar, aunque nos desprestigien, aunque nos vapuleen», ha enfatizado Claverol, que ha añadido que «no puede haber una sanidad andaluza pública que deje tiradas a las mujeres».

«La vida de una sola mujer merece la pena y son miles de mujeres», ha sentenciado Claverol, que ha añadido que la sanidad «no es de ningún gobierno, es de todos los andaluces, que la pagan con sus impuestos» y ha rechazado que esta convocatoria esté politizada: «Que me busquen a ver si milito en algún partido», ha dicho.