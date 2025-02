Cristiano Ronaldo confiesa a Edu Aguirre un secreto de su infancia

El Norte Martes, 4 de febrero 2025, 12:35 Comenta Compartir

Este lunes 3 de febrero en el programa 'Los Amigos de Edu' de La Sexta el periodista Edu Aguirre, colaborador de 'El Chiringuito' entrevistaba a Cristiano Ronaldo, en una de las pocas entrevistas que ha concedido el astro portugués desde su marcha a Arabia Saudí.

Durante la entrevista, además de los aspectos más señalados de la carrera del futbolista, el portugués dejó escapar algunas pinceladas de su faceta personal. El delantero de Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí, abrió al programa de Atresmedia las puertas de su casa en Riad, donde en una de sus comparecencias más personales abordó los aspectos menos conocidos de su vida privada.

«Qué tensión. Qué emoción. Es una entrevista diferente, estaba yo pensando... ¿qué le pregunto que no sepa ya? Hay muchas cosas que quiero que la gente sepa, que la gente te conozca», expresaba el periodista, muy emocionado, al tenerlo delante. «Te apetece hablar conmigo porque te doy una entrevista... Te la doy porque me apetece. Nos conocemos desde hace muchos años. Yo doy entrevistas a quien quiera. Somos amigos, eres amigo de mi familia, soy amigo de tu familia…», comentaba el entrevistado.

Su nueva vida

«Disfruto del fútbol a diario. Me levanto, desayuno con Giorgina y hablo con ella. Voy a entrenar y vuelvo a comer. Después, recojo a los niños del colegio algunos días. Salgo a cenar de vez en cuando. Es un día normal», comentaba sobre su nueva vida en Arabia Saudí.

También allí mantiene una rutina estricta. «Es un compromiso y una pasión. Cada día me levanto con ganas de entrenar y jugar partidos, no es igual que antes, es un poco menos. Pero la pasión la sigo teniendo. No voy con ganas todos los días al gimnasio. Hay días que estás mejor o peor anímicamente, pero el compromiso que tengo conmigo mismo me hace ir». Es la misma filosofía que sigue a la hora de comer sano. «Hay un factor psicológico. Una vez por semana, no pasa nada comer 'comida mala'. La rutina es la clave para todo. Si me viene mi hijo a darme una galleta, no voy a ser el padre amargado que le diga que no».

Aunque a sus 40 años, Cristiano Ronaldo ve cercana en el horizonte la hora de retirarse. Para cuando lo haga, ya tiene algunos planes laborales. «No creo que mi personalidad se adapte muy bien a ser entrenador. Casi imposible. Llevo en el fútbol toda la vida... y ser entrenador es más complicado que ser jugador ¿Ser dueño de un club? Eso es algo que tiene más sentido. No es algo que descarte, si hay un buen negocio. No tengo un club en mi cabeza, el fútbol es muy de momentos».

Además, en su charla con Edu Aguirre el del Al-Nassr F. C. reconoció algunos defectos, como la competitividad que arrastra desde niño. «Yo siempre fui muy picado, desde joven. Odiaba perder y lloraba. Hasta mis vecinos me llamaban 'Llora'. Uno me decía '¿cómo estás, Llora?' Cuando perdía lloraba de rabia. Era mi manera de ser. Pero poco a poco fui asimilando y mejorando».