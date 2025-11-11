Los creadores de 'Stranger Things' zanjan los rumores sobre Millie Bobby Brown y David Harbour Ross Duffer y Shawn Levy han asegurado que el set siempre ha sido un espacio seguro y respetuoso

A pocas semanas del esperado estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', los rumores sobre una presunta denuncia interna presentada por Millie Bobby Brown a David Harbour han ocupado los titulares de todo el mundo, lo que ha obligado a los creadores de la serie, los hermanos Duffer, a romper su silencio al respecto. «Obviamente, entiendes que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros», declaró Ross Duffer a 'The Hollywood Reporter' durante el estreno mundial de la popular serie de Netflix. «Así que nada es más importante que tener un ambiente donde todos se sientan seguros y felices», añadió.

Por otro lado, Shawn Levy, productor ejecutivo y mano derecha del equipo creativo, defendió el compromiso de la producción con el bienestar de todos los implicados: «Al final del día, ese es el trabajo: necesitas crear un entorno laboral respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Estamos orgullosos de haberlo logrado», sentenció.

También se pronunció sobre los titulares de los portales de entretenimiento en las últimas semanas: «He leído varias historias y algunas son sumamente inexactas. Hay mucho ruido alrededor», señaló y agregó que: «Pero la verdad es que consideramos a este elenco y a este equipo como una familia, y nos tratamos con respeto. Eso siempre ha sido un pilar fundamental».

Buena relación

En medio de las especulaciones, los protagonistas del rumor dejaron a más de uno boquiabiertos tras posar juntos en la alfombra roja e, incluso, compartir sonrisas, abrazos y besos, dejando en claro que su relación sigue intacta. De hecho, la propia Millie le dedicó unas tiernas palabras a su compañero de rodaje durante el evento: «Obviamente tengo un vínculo muy especial con David porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos».

Por su parte, David también habló sobre su relación profesional con la joven actriz: «La adoro. Me ha enorgullecido verlos crecer y convertirse en grandes artistas. Dudo que sea la última vez que nos veamos en este mundo o que trabajemos juntos», expresó.

Según la exclusiva del 'Daily Mail', el documento presentado por Brown incluiría «páginas y páginas de acusaciones», aunque ninguna vinculada a conductas sexuales inapropiadas. Tampoco se ha hecho público el resultado de la investigación interna que, según las mismas fuentes, habría durado varios meses y se mantendría bajo estricta confidencialidad.

