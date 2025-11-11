El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Millie Bobby Brown a David Harbour. AFP

Los creadores de 'Stranger Things' zanjan los rumores sobre Millie Bobby Brown y David Harbour

Ross Duffer y Shawn Levy han asegurado que el set siempre ha sido un espacio seguro y respetuoso

El Norte

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:26

A pocas semanas del esperado estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', los rumores sobre una presunta denuncia interna presentada por Millie Bobby Brown a David Harbour han ocupado los titulares de todo el mundo, lo que ha obligado a los creadores de la serie, los hermanos Duffer, a romper su silencio al respecto. «Obviamente, entiendes que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros», declaró Ross Duffer a 'The Hollywood Reporter' durante el estreno mundial de la popular serie de Netflix. «Así que nada es más importante que tener un ambiente donde todos se sientan seguros y felices», añadió.

Por otro lado, Shawn Levy, productor ejecutivo y mano derecha del equipo creativo, defendió el compromiso de la producción con el bienestar de todos los implicados: «Al final del día, ese es el trabajo: necesitas crear un entorno laboral respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Estamos orgullosos de haberlo logrado», sentenció.

@netflix David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last premiere 🥹 #StrangerThings ♬ original sound - Netflix

También se pronunció sobre los titulares de los portales de entretenimiento en las últimas semanas: «He leído varias historias y algunas son sumamente inexactas. Hay mucho ruido alrededor», señaló y agregó que: «Pero la verdad es que consideramos a este elenco y a este equipo como una familia, y nos tratamos con respeto. Eso siempre ha sido un pilar fundamental».

Buena relación

En medio de las especulaciones, los protagonistas del rumor dejaron a más de uno boquiabiertos tras posar juntos en la alfombra roja e, incluso, compartir sonrisas, abrazos y besos, dejando en claro que su relación sigue intacta. De hecho, la propia Millie le dedicó unas tiernas palabras a su compañero de rodaje durante el evento: «Obviamente tengo un vínculo muy especial con David porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos».

Por su parte, David también habló sobre su relación profesional con la joven actriz: «La adoro. Me ha enorgullecido verlos crecer y convertirse en grandes artistas. Dudo que sea la última vez que nos veamos en este mundo o que trabajemos juntos», expresó.

Según la exclusiva del 'Daily Mail', el documento presentado por Brown incluiría «páginas y páginas de acusaciones», aunque ninguna vinculada a conductas sexuales inapropiadas. Tampoco se ha hecho público el resultado de la investigación interna que, según las mismas fuentes, habría durado varios meses y se mantendría bajo estricta confidencialidad.

