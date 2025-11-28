Condenan a los creadores de 'Sálvame' por revelar el episodio de maltrato de Rocío Flores con su madre cuando era menor Óscar Cornejo y Adrián Madrid han sido condenados a dos años de cárcel, dos de inhabilitación y 200.000 euros de multa

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la ya desaparecida productora La fábrica de la tele y actuales propietarios de La Osa Producciones, han sido condenados a dos años de cárcel, 200.000 euros de multa y otros dos años de inhabilitación como autores «criminalmente responsables» de un delito de revelación de secretos.

Los creadores de 'Sálvame' o 'No somos nadie' en Ten y de los programas de TVE 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' han sido considerados culpables por desvelar una sentencia de cuando Rocío Flores era menor. Concretamente, en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', cuando se explicó el episodio entre Rocío Carrasco y su hija, el incidente que dinamitó su relación. De hecho, el juicio el pasado mes de junio fue la primera vez que madre e hija se encontraron en persona después de 13 años distanciadas.

Según la sentencia, los documentos que se emitieron en televisión «contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco», situaciones que sucedieron cuando «era menor de edad» y cuyos datos «fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización», aunque era mayor de edad en el momento de la emisión.

Señala además que el «daño moral sufrido» por Rocío Flores es «evidente» puesto que se revelaron datos, documentos e información incluidos en un «procedimiento judicial de menores, que gozan de especial protección, por ser datos de carácter reservado».

En el auto se hace referencia a los datos de audiencia del programa. «Es decir, se ha estigmatizado a la perjudicada por un suceso aislado cuando era menor de edad», indica el documento legal, que considera que «su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia» e indica que el espacio televisivo vulneró «su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social. Es incuestionable que esa angustia, ese sufrimiento debe ser resarcido», añade.

Consideran que, aunque cierta información se había conocido ya sobre lo ocurrido cuando Rocío era menor de edad, no era un «secreto» sino «la intimidad». «No justifica que se incorporaran en el documental, documentos e informaciones que estaban incorporados en un expediente judicial, y, por tanto, se revelaran datos reservados de carácter personal y familiar. Es innegable, que su difusión y divulgación, supone un atentado a la esfera íntima, personal y familiar de la menor, en la actualidad, mayor de edad», sentencia. Y añaden que la «única persona legitimada para autorizar que esa información pudiera formar parte de un documental» era Rocío Flores.

«El secreto existirá siempre, hasta que su dueño no lo quiera hacer público», reitera la sentencia. La condena es «significativa y relevante» puesto que, a ojos de la Audiencia provincial, «pues no se trata de conceder efecto atenuatorio a acciones ficticias, que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin contribuir de modo eficiente y significativo la efectiva reparación del daño causado».

Los responsables de pagar esta multa de responsabilidad civil serán Radical Change Contents -el nuevo nombre de La fábrica de la tele- y Mediaset España, que compró el 100% de las acciones de la productora a sus creadores en marzo de 2024.

Rocío Flores demandó a Óscar Cornejo y Adrián Madrid después de la emisión del capítulo en 2021, y aunque el juzgado de instrucción archivó la denuncia en un primer momento, su abogado la recurrió. Ha sido la Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid la que ha considerado continuar con el proceso y ha condenado este jueves a los dos productores.

