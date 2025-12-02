Una de las concursantes de 'La isla de las tentaciones', embarazada Sandra Barneda, presentadora del programa, se queda completamente en 'shock' al enterarse del estado de la joven

El Norte Martes, 2 de diciembre 2025

Una de las concursantes de 'La isla de las tentaciones' revelaba el pasado lunes que estaba embarazada. Una noticia que dejaba en 'shock' a la presentadora Sandra Barneda y también a los responsables porque a pesar de que pueda parecer imposible la joven no había contado nada a nadie.

Álvaro y Mayeli, una de las parejas que se formaron en la edición pasada, regresaban en esta edición, ya como novios y con un rumor bajo el brazo. Durante semanas se hablaba de un posible embarazo de la joven, pero no había confirmación alguna. Así, han pasado los días hasta que este lunes se destapaba el pastel, cuando la pareja se sentaba en 'La hoguera de las consecuencias' después de que en la última gala Mayeli fuera expulsada por su comportamiento.

Así, Álvaro sobrepasado se sinceró ante la presentadora. «Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero, ¿sabes por qué no me gusta Érika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que yo no he disfrutado de esta experiencia como debería y es que... Mayeli y yo vamos a ser padres», soltaba el joven a Barneda que no daba crédito a lo que escuchaba. «¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?», le preguntaba absolutamente impactada Sandra Barneda a la concursante del 'reality' que se quedaba callada. «Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?», le insistía la presentadora.

«Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti», manifestaba Mayeli. «¿Por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso?», le preguntaba Álvaro a su novia. «Porque no quiero estar contigo después de lo que he visto y que me has mentido. Me corresponde decirlo a mí, es mi cuerpo y si quiero lo digo y, sino no», le espetaba la participante de 'La isla de las tentaciones'.

Conmoción en el reality

Entonces, Mayeli se dirigió a Sandra Barneda y le confesó su embarazo. «Sandra, sí estoy embarazada, ¿qué hago? Creía que si venía aquí y me demostraba... no sé, estoy hecha un mar de dudas», señalaba la joven, mientras que Sandra Barneda le reprochaba su irresponsabilidad. «Habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta? ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes los riesgos y la posición en la que nos has colocado a nosotros?», le reprochaba la presentadora.

«Me he equivocado viniendo aquí sin decir nada al equipo, no tenía que haber venido a ver si me quería o no», se disculpaba Mayeli. «Habéis ocultado un embarazo, es algo gravísimo, ¿por qué lo habéis hecho?», les preguntaba Sandra Barneda a la pareja. «¿Cómo se os ocurre venir a 'La isla de las tentaciones' embarazados? ¿Qué pretendíais?», volvía a incidir la presentadora.

Para terminar, Sandra Barneda confirmaba que ese era el final de Mayeli. «Como te dije, el comportamiento intolerable ha provocado tu expulsión definitiva de La isla de las tentaciones. Tu experiencia termina aquí y sin posibilidad de terminar a la gran pregunta. Te pido, por favor, que abandones esta hoguera», le comunicaba a la concursante que ya había adelantado que cortaba con Álvaro dejándolo completamente roto.