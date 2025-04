Un concursante de 'Masterchef' tiene que ser evacuado de urgencia

El Norte Miércoles, 9 de abril 2025, 12:41 Comenta Compartir

Tremendo susto el que se llevaron los concursantes y jurado de 'Masterchef', cuando uno de los concursantes cayó desplomado al suelo, teniendo que entrar la ambulancia de urgencia para evacuar al participante que poco después, tal y como comunicaba Jordi Cruz, miembro del jurado, abandonaba el programa.

El talent culinario de La 1 de TVE arrancaba su segunda emisión y ponía a prueba a los concursantes con el primer reto que les planteaba elaborar una receta a su libre elección con un tiempo límite de 75 minutos. Eso sí, para su preparación debían utilizar los ingredientes de color amarillo que había en una caja. Con todo explicado, los concursantes de 'Masterchef' se pusieron con las manos a la masa, aunque uno de ellos no estaba en las mejores condiciones físicas. «La verdad es que estoy muy tranquilo pero la espalda me ha pegado un aviso y necesito estar tranquilo de más, un seguro de vida para mí ahora mismo sería lo mejor», decía Flores antes de que dieran el pistoletazo de salida los jueces.

«Tuve un accidente cuando tenía 21 años, laboral y me destrozó la espalda totalmente», relataba el concursante del 'talent' de La 1 que añadía que cuando le sucedió el incidente los médicos no sabían si podría «andar». «Pero me recuperé y hasta el día de hoy estoy estupendamente pero cada cinco años la espalda me tiene que recordar que está aquí», apuntaba Flores ante las cámaras de 'Masterchef' antes de que diera un sustazo a todos sus compañeros.

«¡Ah!», gritó de repente Flores. «Le ha dado otra vez», avisaba uno de los concursantes del 'talent', mientras que su compañero se desplomaba en el suelo. «¡Ah!, necesito que me pinchen ya», pedía con un gran dolor el participante de 'Masterchef' que sobrecogía a los integrantes del programa de La 1.

«¿Te parece si te llevamos al hospital mejor?», preguntaba Pepe Rodríguez a Flores que le explicaba que se encontraba inmovilizado. «Es que no puedo caminar ni levantarme del suelo», aseguraba el concursante de 'Masterchef' que se negaba a marcharse del programa.

«Tranquilo, lo importante es la salud lo primero», le replicaba Pepe Rodríguez, mientras se lamentaba Flores. «Es que como me puede pasar esto aquí ahora», decía el concursante de 'Masterchef' que vio cómo una ambulancia entró al plató y lo trasladó al hospital.

El programa continuó y cuando se llegó a la última prueba, Jordi Cruz interrumpió 'Masterchef' para da la última hora de Flores. «Como sabéis, en el primer reto de la noche, a Flores se le despertó una lesión en la espalda que tiene desde hace años y, sintiéndolo mucho, ha decidido abandonar el concurso», comunicaba el miembro del jurado que le mandaba todo el apoyo del equipo del programa de La 1.