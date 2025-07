Colate regresa a España tras ganarle en los tribunales a Paulina Rubio

El Norte Jueves, 17 de julio 2025, 11:50 Comenta Compartir

Colate Vallejo-Nágera ha regresado a España, después de su victoria en los tribunales ante su ex, Paulina Rubio. Tras protagonizar un altercado en su mansión de Miami con su hijo Andrea Nicolás a finales de mayo, cuando presuntamente habría agredido al menor en su intento de arrebatarle el móvil para que no hablase con su padre, la cantante denunciaba a su exmarido en la Corte de Florida a principios de julio acusándolo de 'retener contra su voluntad' al niño desde su graduación el pasado 5 de junio, último día que le habriá visto.

Según la mexicana, Colate habría impedido que Nico volviese a su casa con ella, y le tendría «marginado» y «programado» para llevárselo con él a España, por lo que habría solicitado a la jueza que no permitiese al joven disfrutar de sus vacaciones en España con su familia paterna. Una acusación a la que el empresario respondía, asegurando que llevó a su hijo a la residencia de la mexicana cuando le correspondía pero que Paulina no estaba, y explicando que si ha asumido la custodia de su hijo es para que su madre no siga agrediéndolo, ya que el niño «está pasando probablemente por el peor momento de su vida».

Y, ahora la jueza le ha dado la razón a Colate, permitiendo a Nico viajar a España en contra de los deseos de la cantante, además de ordenar a la expareja que continúen recibiendo terapia familiar junto a su hijo para intentar resolver sus diferencias.

Una nueva victoria en la interminable batalla judicial que mantienen desde su separación en 2010, y sobre la que el novio de Alejandra Conde ha preferido no entrar en detalles en su reaparición ante las cámaras a su regreso a Madrid. «¿Qué hacéis aquí con este calor que hace aquí? Yo no voy a decir nada... Yo no puedo decir nada en estos momentos» ha expresado esquivo.

Sí ha confesado que se encuentra «muy bien, muy contento y muy feliz de estar aquí» y de poder disfrutar de las vacaciones en España con Nico,reconociendo que la última demanda de Paulina por 'secuestrar' a su hijo le parece algo surrealista: «Eh, ¿sabes? Es que es todo tan disparatado que mejor no digo nada y, bueno, ya al final pues... No sé, no sé qué decir, la verdad», ha zanjado, evitando decir cuándo llegará el niño a nuestro país y qué pasará a partir de ahora.