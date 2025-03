Christian Gálvez tiene 14 tatuajes dedicados a Patricia Pardo

El Norte Viernes, 14 de marzo 2025, 14:02 Comenta Compartir

Christian Gálvez y su mujer, Patricia Pardo han acudido juntos al preestreno de la nueva serie de Telecinco 'La Favorita 1922' y allí se ha podido ver la admiración mutua que existe entre ambos. El escritor y presentador ha dado una reveladora confesión a los periodistas congregados: «Tengo 14 tatuajes dedicados a mi mujer», ha sido la frase que ha provocado total sorpresa y que él a continuación ha ido detallando.

En un arranque más de amor, Christian Gálvez ha aprovechado el momento para confesar todos los tatuajes que se ha hecho por Patricia Pardo. «Tengo 14 dedicados a mi mujer. Me gustan todos», ha dicho, aunque ha admitido que hay uno especial entre ellos. «Tengo el primer poema que me escribió y me dedicó, lo tengo tatuado en la piel». De los otros restantes ha preferido reservarse y seguir la misma línea de la periodista al intervenir divertida en la conversación. «Los míos son secretos», reconocía a los medios.

En esta confesión, Christian Gálvez también ha dejado constancia de que en honor a su hijo también tiene otros tres tatuajes y lo que significan cada uno: «El origen de su nombre, su primera huella y su primer latido del corazón», ha explicado acerca de cada uno de ellos, aunque no haya enseñado los lugares en los que están.

A lo largo de este tiempo Christian Gálvez y Patricia Pardo han demostrado que su amor sigue fortaleciéndose. «Una de estas cosas que no te esperas en la vida, que son totalmente inesperadas, que te revolucionan y de la que solo puedes dar las gracias», ha expresado el presentador acerca de su relación y de lo enormemente «feliz» que está en esta etapa de su vida junto a la presentadora de 'Vamos a ver'.

