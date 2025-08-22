Christian Casas, no sabe, no contesta El hermano menor de la familia Casas insiste en que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena les acompañaron en El Salvador

La familia Casas ha cobrado un protagonismo especial durante este verano. El viaje a El Salvador ha dado mucho de que hablar, tanto que algunos pensaron que había sido el momento elegido para que Melyssa Pinto y Ana Mena se presentaran ante los padres de Mario y compañía. A todo ello se han sumado los rumores sobre una posible boda y el interés mediático por el estado anímico de Sheila Casas tras su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

Una vez en España, Christian Casas fue preguntado por todas esas cuestiones que alimentan la crónica social día a día. El hermano menor y representante de Mario Casas no tardó en aclarar la situación sobre el viaje: «Estuvimos la familia. Ahora hemos estado la familia solo», zanjó, en referencia a la ausencia tanto de Melyssa Pinto como de Ana Mena. Y volvió a insistir: »Hemos estado toda la familia junta».

Cuestionado sobre la futura boda entre Mario y Melyssa tampoco, Christian prefirió no pronunciarse: «Perdona», dijo, evidenciando con gestos que no quiere alimentar más rumores. Igualmente, evitó pronunciarse sobre el estado de ánimo de su hermana Sheila tras la ruptura con Escassi, mostrando cautela y protección hacia la intimidad de la familia.

Incómodo ante las cámaras, dejó claro su deseo de mantener la privacidad, tanto propia como de los suyos: «No hablo nunca yo, que no me gusta la cámara. Me da mucha vergüenza, perdona. Lo paso muy mal, lo siento», admitió con sinceridad antes de desaparecer entre las cámaras.

Temas

Mario Casas