Chris Martin: «La vida te da limones y hay que hacer limonada» El cantante de Coldplay ha recordado lo sucedido con la famosa 'Kiss cam' y no duda en que seguirán con esa parte del espectáculo en sus conciertos

El Norte Jueves, 21 de agosto 2025, 14:23 Comenta Compartir

No se le va de la cabeza, y es que el lío que se montó fue mayúsculo. Chris Martin, micrófono en mano y en pleno concierto en la ciudad de Hull, ha mencionado el «desastre» ocurrido con la famosa 'Kiss cam' de Boston, que permitió descubrir la infidelidad de un alto ejecutivo.

Coldplay continúa con su gira mundial y, además, en su último show lo ha hecho rodeado de su público en la ciudad británica de Hull. Un concierto en el que han cantado sus canciones más icónicas, mostrando la complicidad que siempre han tenido con sus paisanos, y recordando el sonado incidente con la 'kiss cam' que han experimentado hace apenas unas semanas.

Lo sucedido en Boston el 16 de julio, y que les costó su puesto de trabajo a un alto ejecutivo y a una subordinada, ha dado la vuelta al mundo. Chris Martin lo ha recordado y ha respondido con ironía en la ciudad de Hull. «Estamos muy contentos de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un tiempo para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa», ha explicado el artista a los presentes, antes de dirigirse a uno en particular: «Antes que nada, [el cartel dice:] tres veces en tres meses… ¡Estuviste en ese concierto en Boston! Bueno, vale, gracias por volver después de ese desastre».

«Llevamos mucho tiempo haciendo esto, y solo recientemente se convirtió en... sí. La vida te da limones y hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes», ha comentado entre risas antes de continuar con el show.

