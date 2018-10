Chiqui, destrozada de dolor por la muerte de un sobrino de 10 años La televisiva Chiqui. / Instagram La ex concursante de 'Gran Hermano 10' ha compartido en Instagram un emotivo mensaje EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018, 11:11

Chiqui, una de las concursantes de la décima edición de 'Gran Hermano', está atravesando por unos momentos debido a la muerte de su sobrino que falleció a los 10 años de edad por una enfermedad que la murciana no quiere ni mencionar. La tragedia sucedió hace un tiempo, pero ha sido ahora cuando Chiqui ha querido compartir la noticia con sus seguidores a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram.

«Estas palabras me parten el alma pero a la vez me dan fuerzas para seguir adelante y por eso he decidido compartirlo con vosotros. Hoy hace un mes que tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo. Cada vez que lo miro te recuerdo lo triste de todo y lo fuerte que eras. Esta asquerosa enfermedad que ni quiero nombrar, en 8 meses de lucha, nos ha ganado la batalla, fuiste muy fuerte», comentaba Chiqui, quien añadía: «Una cosa que no podíamos imaginar, pero, lo más importante de todo, no es el que más ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va. Mi gran luchador y mi gran consuelo es que algún día toda tu familia nos volveremos a reencontrar contigo. Ya tenemos la dicha de tener un angelito que vela por nuestro bien y sé que, como eras tan bueno, estudioso, bondadoso y lo dabas todo, Dios te tiene a su vera protegiéndote y sonriéndote. Un beso de tu madrina hasta el cielo».

Chiqui ha querido recordar la importancia de realizar revisiones médicas periódicas a los niños. «Espero que con esto seamos conscientes de que por muy duro que sea hay que hacerle muchos chequeos a los niños y más en caso de notar algo, por muy absurdo que nos parezca. Ahora entenderéis porque he estado fuera de las redes sociales. Esta era mi lucha pero esta vez nos ha ganado. Quiero agradecer a familiares, amigos que han estado en todo momento con nosotros, vecinos y amigos del Puerto Mazarrón, Mazarrón, Cartagena, Murcia, Madrid y Barcelona, gracias a todos», finalizaba.