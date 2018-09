Chabelita ve espíritus Chabelita, con Aramís Fuster y Miriam Saavedra. / Telecinco La hija de Isabel Pantoja cuenta en la casa de 'GH VIP 6' que ha tenido visiones paranormales con Paquirri EL NORTE Viernes, 21 septiembre 2018, 11:02

Chabelita Pantoja se encuentra como pez en el agua dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Sus conversaciones sobre temas relacionados con su vida familiar y privada sorprenden a los telespectadores, aunque tal vez la que mayores sorpresas se está llevando es su madre, Isabel Pantoja.

La última conversación de Chabelita tiene toques paranormales. La joven se encontraba en una habitación con Miriam Saavedra y Aramís Fuster cuando la vidente le preguntó si en su casa «se considera o respeta el tipo de actividad» que ella lleva a cabo. La respuesta fue rotunda por parte de Chabelita: «Mi madre cree en esas cosas. Se aparta porque hace mucho tiempo una mujer le leyó la mano y le dijo que iba a tener dos hijos, que se iba a casar con un torero, que iba a tener una vida muy trágica y que su marido iba a morir en un coche. Paco murió de camino al hospital», recordó. «Mi madre murió en el momento en el que Paco falleció, y su vida desde ese momento no ha vuelto a ser la misma», explicó ante sus sorprendidas compañeras.

Animada por la conversación, Chabelita relató un suceso paranormal que experimentó cuando ella tenía solo tres años y Paquirri ya había fallecido. Como recoge Bekia, la joven se encontraba en Cantora con su madre y una amiga suya. «Yo fui al cuarto de Paco, donde nunca entraba nadie, solo mi madre... La amiga de mi madre me preguntó qué pasaba, porque yo miraba a la pared y me reía. Mi madre escuchó un grito, se acercó y su amiga le dijo que yo estaba viendo a Paco». «Mi madre vino, me decía que qué había visto y yo le decía que a papá, le llevé hasta la entrada de Cantora donde tiene un cuadro enorme de él y le dije que le había visto. Ella nunca más ha entrado en ese cuarto».