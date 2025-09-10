Cayetano Martínez de Irujo llama mentirosa a Mar Flores

El Norte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El libro de memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', está levantando ampollas antes de salir a la venta. Uno de los que ha reaccionado a la publicación, sin habérsela leído, es Cayetano Martínez de Irujo, hombre que marcó la vida sentimental de la modelo desde que comenzaron su relación en 1998 -tras la ruptura de la de Usera con el empresario Fernando Fernández Tapias-. Incluso el jinete no dudó en acudir con Mar a la boda de su hermana Eugenia Martínez de Irujo con Francisco Rivera, confirmando que lo suyo iba muy en serio a pesar de la antipatía poco disimulada de doña Cayetana a la novia de su 'ojito derecho', a la que nunca habría visto con buenos ojos.

De ese noviazgo habla Mar Flores en sus memorias, que saldrán a la venta mañana miércoles, y en las que se sincera sobre uno de los episodios más complicados de su vida. Su intento autolítico en 1999 tras la publicación en portada de la revista 'Interviu' de unas imágenes con Alessandro Lequio en una cama en Roma, dinamitando así cualquier posible futuro con Cayetano. Y ahora en su biografía Mar desliza que la filtración de sus instantáneas con el italiano -que habían sido hechas 2 años antes, en 1997- se debió a que había intereses para que su relación con el hijo de la duquesa terminara.

Cayetano ha reaccionado ante aquello que Mar podría contar en la publicación, dejando claro que no le preocupa en absoluto. «¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores», ha expresado en conversación telefónica con 'Espejo público', lanzando un demoledor dardo contra su ex cuando le han preguntado qué espera encontrar en sus memorias: «No lo sé, porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes», sumándose así a la opinión de Lequio de que la modelo «no miente, reinventa».

«No tengo nada más que decir. No tengo opinión ni de Mar Flores ni de su libro», ha sentenciado visiblemente molesto, puesto que su vida ya es otra y en estos momentos está volcado en su boda con Bárbara Mirjan, que se celebrará a principios de octubre en Sevilla.