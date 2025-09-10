Alessandro Lequio, el primero que reacciona a las memorias de Mar Flores

El Norte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

La publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', está a punto de salir a la venta, pero ya está provocando ciertos movimientos y reacciones en algunos de los protagonistas que saldrán en el libro. El primero de ellos ha sido Alessandro Lequio. Hay que recordar que la modelo y el italiano protagonizaron una polémica historia de amor entre 1996 y 1997 que, 30 años después, ambos recuerdan de una manera muy diferente.

Mientras Mar Flores le ha llegado a acusar de «machista, cruel y vengativo», e incluso ha asegurado que había sido uno de los hombres que más daño le ha hecho en su vida -junto a su exmarido Carlo Costanzia, y los hermanos Kiko y Coto Matamoros-, acusándolo de estar detrás de la publicación de sus imágenes en la portada de Interviu en la cama en Roma para intentar acabar con ella, el italiano no ha dudado en sentenciar que «más que mentir, reinventa», dejando claro que lo que cuenta en su biografía es más «ficción que realidad». «Parece que Mar Flores encontró al franquismo entre flashes y pasarelas. Lo tenéis todos clarísimo, porque basta ir a la hemeroteca. Vete a hacer una búsqueda» ha afirmando tajante en respuesta al relato de la modelo.

Y es que como ha expresado con firmeza en 'Vamos a ver', él no se siente en absoluto responsable del intento autolítico de Mar después de la publicación de sus fotografías en la cama, que sigue sosteniendo que se hicieron en 1997 cuando la empresaria era pareja de Fernando Fernández Tapias: «Mar Flores, modo thriller activado. No miente, simplemente recuerda las cosas como le habría gustado que pasaran. Si todo lo que cuenta pasó de verdad debo haber vivido en una realidad paralela. Yo era el único soltero en aquella relación, y con eso creo que ya está todo dicho. Ese empeño suyo en decir que las relaciones fueron sucesivas y no concurrentes es absurdo, porque el escándalo estaba precisamente ahí, en su día el asunto ocupó horas y horas de televisión, radio, páginas de revistas, periódicos... Porque Mar Flores estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España», ha insistido.

Un affaire que intentó contarle a Fefé -para que rompiese con la modelo- a través de Ana Obregón, como ha confesado por primera vez. «El padre de Ana era muy amigo de Fernando Fernández Tapias. Y de hecho me consta que en una cena estando Ana delante se le dijo, 'oye Fernando, que la niña con la que estás saliendo también sale con el padre de mi nieto'. La respuesta fue '¿pero cómo va a salir con ese que no tiene un puto duro?'».