Taylor Swift durante un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE

La cara y la cruz Taylor Swift: del club de los billonarios a declarar en los tribunales

Su testimonio será una de las claves en el enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni

Joaquina Dueñas Gil

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:04

Después del anuncio de su compromiso de boda, las buenas noticias siguen para la cantante Taylor Swift que ha entrado en el selecto club de los billonarios, según han revelado varios medios estadounidenses. Un ascenso financiero cuyo principal motor ha sido su gira 'The Eras Tour' que comenzó en marzo de 2023 y finalizó en diciembre del año pasado y que ha generado más de 2.000 millones de dólares de ingresos brutos. Sin embargo, no todos son luces en la vida de la estrella de la música ya que finalmente ha sido citada a declarar la semana del 20 de octubre en el juicio que enfrenta a su examiga Blake Lively con Justin Baldoni.

Para entonces, Swift estará en plena promoción de su último tema, 'The life of a show girl', por lo que sus abogados están trabajando para evitar que esta declaración tenga lugar. El letrado de la artista ha enviado una carta al juez federal de Nueva York en la que subraya una vez más que su cliente «no tiene un papel significativo en este asunto». «Además, mi cliente no ha accedido a testificar, pero si se le obliga a hacerlo, hemos indicado (tras revisar la declaración hace tan solo tres días) que su agenda le permitiría estar disponible durante la semana del 20 de octubre si las partes logran resolver su disputa», desmintiendo también de este modo que no pudiera atender la obligación por cuestiones de agenda.

