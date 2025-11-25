El cantante Giovanny Ayala hace una desesperada petición a las FARC tras el secuestro de su hijo

El Norte Martes, 25 de noviembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

La policía metropolitana de Santiago de Cali, capital del departamento colombiano del Valle del Cauca informaba el pasado 20 de noviembre del secuestro del hijo del cantante colombiano, Giovanny Ayala. Miguel Ayala, de 23 años y su representante, Nicolás, fueron secuestrados por disidencias de las FARC cuando regresaban de dar un concierto en la localidad de Popayán.

El vehículo en el que viajaban hacia el aeropuerto, para coger un avión a Bogotá, fue interceptado por las FARC, tal y como dicta la denuncia policial: «Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente, se los llevaron hacia el norte de ese municipio. Fueron interceptados en el sector rural del caserío El Túnel, del municipio de Cajibío, por delincuentes armados del frente Jaime Martínez», que no es el nombre de una sola persona líder de las FARC, sino el de una estructura disidente de esta guerrilla, conocida por ser uno de los grupos disidentes más activos y violentos en la región.

En el vehículo - un transporte público - también viajaba el conductor, que fue liberado por las FARC. Fue este quien dio la voz de alarma a la policía. Mientras ellos hacen su trabajo, el afectado padre de Miguel, Giovanny, ha publicado un durísimo vídeo en el que ha implorado por la liberación de su hijo y de Nicolás y le ha recordado a las disidencias de las FARC que ellos «no pertenecen a esta guerra»:

Comunicado

«Agradezco a todas las personas que me han brindado su apoyo y solidaridad en este momento terrible que está pasando mi familia. Mi hijo, Miguel Ayala, es un muchacho lleno de sueños, nada rebelde; y tampoco Nicolás, un muchacho que lo acompaña las veinticuatro horas del día. Los dos han caído en manos de una gente a los que pido, por favor, que ellos no están en esta guerra, que aflojen su corazón, que tengan en cuenta que estos dos muchachos solo estaban llevando alegría a los municipios con sus conciertos y que, por ingenuidad, se metieron en el territorio equivocado», ha dicho, completamente emocionado.

«Les pido a las personas que los tienen que guarden su integridad, que les respeten. Y a los medios de comunicación, les pido mucha prudencia, por favor. Esto no son memes, esto es la vida real, lo que me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera, Dios no lo quiera. Les pido una oración para que mi hijo vuelva pronto a casa. Su madre está destrozada, la familia entera, sus hermanas, sus hermanos. Yo, como padre, le pido al Estado que desplace todos los medios disponibles para que mi hijo regrese pronto a casa», ha concluido Giovanny. Tanto él como el resto de su familia están recibiendo el apoyo popular de otros compañeros de profesión y personajes relevantes de Colombia, que piden también la pronta liberación de los jóvenes retenidos.