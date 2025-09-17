Calvin Harris acusa a su asesor financiero de robarle 22,5 millones de dólares Thomas St. John trabajó para el DJ y productor musical desde 2012 hasta abril de 2025

El DJ Calvin Harris ha presentado una demanda de arbitraje contra su exasesor financiero, Thomas St. John, y sus socios después de comprobar cómo su dinero se había evaporado a raíz de una multimillonaria inversión inmobiliaria en Hollywood de la que él no tuvo conocimiento, según el documento presentado.

El productor musical otorgó un préstamo de 10 millones de dólares para un proyecto inmobiliario y una inversión de capital de 12,5 millones más, pero Calvin Harris afirma que St. John «nunca reveló sus verdaderas intenciones» ni le proporcionó información sobre su operación.

'People' ha tenido acceso a la demanda de arbitraje, presentada ante el Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles, y en ella los representantes legales del músico alega que Thomas St. John —quien trabajó para Harris desde 2012 hasta abril de 2025— y sus socios se aprovecharon «sistemáticamente» de Harris.

Según la demanda de arbitraje, a principios de la década de 2020, St. John y su equipo crearon un proyecto inmobiliario denominado 'CMNTY Culture Campus', que pretendía ser un centro de dimensiones mastodónticas situado en el corazón de Hollywood, California, un lugar de encuentro para músicos, ingenieros de grabación, artistas y creativos, e incluiría estudios de grabación, salas de artistas y oficinas.

St. John comenzó a buscar inversiones de artistas y otros financieros a principios de 2021. En 2023, cuando supuestamente se quedó corto de dinero para el proyecto, contactó con Calvin Harris. La demanda de arbitraje alega que St. John «no reveló sus verdaderas intenciones» al músico ni le proporcionó información sobre la inversión.

Con la ventaja que le daba ser el asesor financiero de Harris en ese momento, y según reza la demanda de arbitraje, St. John creó la empresa Claimant Lewsi LLC para que Harris invirtiera al menos 22,5 millones de dólares en el proyecto. La inversión se dividiría en dos partes: 10 millones de dólares, que provendrían de un préstamo de Lewis LLC a Hollywood LLC (que controlaría CMNTY Culture Campus), y 12,5 millones mediante una inversión de capital en Hollywood LLC.

La demanda de arbitraje alega que St. John no proporcionó contexto ni información alguna, sino que simplemente envió a Harris formularios DocuSign para firmar que eran sustancialmente engañosos. Tras la inversión, la demanda de arbitraje alega que St. John obligó a Hollywood LLC a distribuir 11,7 millones de dólares únicamente a Dun & Dun LLC (la entidad gestora de Hollywood LLC, bajo el control de St. John).

«Hasta la fecha, los demandantes desconocen el destino de su inversión ni su uso», afirman los abogados de Harris, refiriéndose a la inversión como «en el mejor de los casos, un completo despilfarro y, en el peor, un completo fraude».

En 2024, el propósito del proyecto cambió a la creación de viviendas residenciales debido a la dinámica cambiante del mercado, un cambio que, según la demanda de arbitraje, no se discutió con Harris por aquel entonces.

Los abogados de St. John's declararon a 'Variety' que Harris es uno más de los inversores en el nuevo proyecto inmobiliario, que incluirá 750 apartamentos en dos torres de 34 y 38 plantas. Las viviendas también incluirán 90 unidades para personas de bajos ingresos, así como espacios al aire libre, recreativos y comerciales.

«Descontento con el ritmo del proyecto, optó por recurrir a un arbitraje privado para expresar su descontento. Es bien sabido que, debido a las tasas de interés y otros factores del mercado, los proyectos inmobiliarios están tardando más en construirse. Sin embargo, el desarrollo es muy viable y se espera que tenga una valoración de más de 900 millones de dólares una vez finalizado. El Sr. St. John niega haber cometido ninguna irregularidad», han declarado los abogados de la defensa.

