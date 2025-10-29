Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', arremete contra el programa de Patricia Pardo 'Vamos a ver' El vencedor de la última edición del 'reality' responde al espacio por un reportaje que emitieron y que afecta a su hijo

El Norte Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:50

Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', ha cargado contra el programa de Telecinco, 'Vamos a ver', programa presentado por Patricia Pardo, después de que este emitiera un reportaje en el que aparecía su hijo. El 'influencer' ha utilizado sus redes sociales para posicionarse contra el matinal.

'Vamos a ver' emitía un reportaje acerca sobre cómo muchos padres publican en redes sociales contenido en el que sus hijos menores de edad son protagonistas junto a ellos. En el vídeo que ofrecía el programa de Telecinco salían distintas imágenes entre las que aparecían unas de Borja González junto a su hijo y su pareja. Esto no ha gustado al ganador de 'Supervivientes' que ha cargado contra el programa de Telecinco.

«Para mí las redes forman parte de nuestra vida y de cómo compartimos lo que nos importa», comenzaba escribiendo Borja González. «En mi caso, subir alguna foto o momento con mi hijo no es exposición, sino una forma de compartir con cariño nuestra vida familiar, igual que haría con familiares o amigos. Igual que haría sino fuéramos conocidos», señalaba el ganador de 'Supervivientes' que continuaba cargando contra 'Vamos a ver'. «Es nuestra vida. Si algún día llega a molestarle a Luca le daré las explicaciones que tenga que darle a él», puntualizaba González que terminaba su comunicado contra el espacio de la cadena de Mediaset de manera rotunda.

«Creo que se debería poner más el foco en proteger a los niños que crecen en entornos peligrosos o vulnerables, en lugar de criticar a quienes simplemente mostramos momentos felices con nuestros hijos», sentenciaba Borja González.