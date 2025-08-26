Blas Cantó, operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico El cantante murciano se cortó el talón de Aquiles, lo que le obligará a estar un buen tiempo alejado de los escenarios

Blas Cantó ha sido operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico cuando estaba «haciendo de manitas en casa» y cortarse el tendón de Aquiles. «Rollo 'Destino Final'», ha dicho con humor en sus redes sociales. Ya descansa en su hogar, aunque se verá obligado a hacer una pausa forzosa en su carrera después de unos intensos meses promocionando su música.

El propio Blas Cantó lo ha narrado así en sus propias redes sociales: «Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Bien, pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles. Rollo 'Destino Final'. Súper random».

El artista murciano ha querido compartir su estado evitando cualquier dramatismo, a pesar de la incomodidad del desafortunado accidente y la lesión sufrida. «Pues dicho y hecho. El resto del verano lo voy a pasar de vacaciones en casa, sí señor. Pero antes he pasado por un hotel de lujo llamado hospital», ha comentado con gracia.

Rápida intervención

Nada más trasladarse al hospital, los médicos confirmaron que la única solución era ser intervenido de urgencia. Blas Cantó supo que tenía que acudir de urgencia al centro «en cuanto pasó» porque entonces ya sabía que «me tendrían que operar» de una de las lesiones más delicadas. La intervención fue un éxito y se desarrolló sin ninguna complicación, según él mismo siguió relatando con humor en sus redes. «¡Todo en orden! Ya me hicieron el Frankenstein y por la mañana me dan el alta», explicó a sus seguidores tras salir del quirófano y sin dar el menor síntoma de quebranto.

Blas Cantó incluyó en su mensaje agradecimientos para todo todos sus miles de seguidores, muy preocupados por el suceso. «Gracias a todo el mundo que me ha escrito y me ha 'acompañado'. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía. ¡Nos vemos pronto! Aunque sea escayolado y con muletas, pero juro que nos vemos pronto. Os amo», ha resumido.

Ahora viene lo duro, pero sin lugar a dudas, Blas Cantó afrontará el largo proceso de recuperación con la mejor de las disposiciones. «Reposo, nada de apoyar el pie malo y en diez semanas me ponen una bota ortopédica para ir empezando la rehabilitación», ha indicado.

¡Cuidado con el calzado!

Eso sí, el artista es consciente de que será una larga travesía. «Viene lo más duro: la recuperación», ha detallado en su perfil público de TikTok. «Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser totalmente como antes, pero aun con escayola y muletas, me reuniré con vosotros», ha añadido.

En su publicación, Blas Cantó también ha aprovechado para lanzar una recomendación final: «Nunca uséis chanclas para hacer trabajos domésticos duros y mucho menos cualquier tipo de reforma. Me sentí muy tonto, pero actuamos rápido».

El accidente ocurrió apenas unas horas antes de estrenar 'A la luna', su nuevo single junto a Adri Torrón.