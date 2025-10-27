Blanca Romero informa sobre el estado de salud de su padre La presentadora ha viajado hasta Asturias para estar junto a los suyos

Blanca Romero informaba hace una semana del mal momento que estaba atravesando debido al delicado estado de salud de su padre: «Está ingresado, ahora mi sitio es en Asturias, con los míos. Mi padre ayer estaba mejor y hoy está un poco malín, está ingresado. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría», explicaba la actriz.

Sin embargo, el pasado miércoles se dejó ver ante los medios de comunicación en el evento anual 'RABAT Magnificent' y allí dio la última hora sobre su estado de salud. Más tranquila, Blanca desveló que ha viajado a Asturias para estar al lado de su padre y seres queridos. «Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada y en cuanto llegamos tardó un momento en reaccionar y luego ya rompió hablar», confesó la presentadora de televisión. Además, explicó que le gustó mucho «ir a darle alegría, a darle besos, a darle amor y además estuve fuerte. Todo lo que lloré aquí, allí me puse fuerte y le saqué sonrisas, que es lo que se necesita en cualquier sitio».

Blanca explicó que es su madre la que «lo está cuidando muchísimo y tuvo un avance importante al ver a su nieto también, que esos nietos que alegran la vida a los abuelos, esos besos curadores y sanadores de sus nietos, de los pequeños de la familia», con lo cual «vengo mucho mejor», aseguró.

