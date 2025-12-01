Bertín Osborne reacciona a las palabras de Gabriela Guillén en '¡De Viernes!' Pipi Estrada, amigo del cantante, ha desvelado que este no colabora en la manutención del hijo que tiene en común con la paraguaya porque no está atravesando un buen momento económico

Bertín Osborne han vuelto a la carga contra Gabriela Guillén después de la intervención de la paraguaya en '¡De Viernes!'. El cantante, en boca de Pipi Estrada en el programa 'Fiesta', ha comentado que cree que la madre «se está aprovechando» económicamente del conflicto, si bien también reconoce que no está colaborando en nada de lo que tenga que ver con su hijo.

La paraguaya acusaba en '¡De viernes!' al padre de su hijo por no colaborar a pesar de que ambos habían llegado a un acuerdo para que el cantante se hiciera cargo de la manutención del menor. Pero la mujer contaba que Bertín Osborne no hace frente desde hace meses a la pensión de alimentos y que apenas ha visto al chiquillo unas tres veces. «No ha pagado nada, no hay responsabilidad de nada absolutamente. No se ha preocupado en ningún momento por el niño. Yo no tengo que pedir nada él tiene que darlo», contaba Gabriela Guillén que añadía: «Simplemente una llamada como persona normal es lo que yo esperaría».

Pipi Estrada es amigo de Bertín Osborne desde hace años y ha ofrecido en 'Fiesta' cómo ha reaccionado el cantante a las palabras de Gabriela Guillén. Y por lo visto se ha enfadado lo más grande. «Él está molesto porque entiende que Gabriela se está aprovechando de esta situación para ganar dinero», ha contado el ex de Terelu Campos.

Lo que sí reconoce Bertín Osborne es que no está cumpliendo económicamente con su hijo porque en estos momentos «no está bien de dinero», pero, por lo que ha contado Pipi Estrada, «está moviendo un buen proyecto que os va a sorprender y que le va a traer buenos dividendos económicos». Seguramente sea una gira de despedida del mundo de la canción. Según el colaborador de 'Fiesta', «Bertín entiende que, aunque él no esté pasando la manutención, Gabriela está ganando dinero con este asunto concediendo entrevistas».

