Belén Rodríguez deja claro que no tiene interés en reconciliarse con Terelu La colaboradora televisiva ha vuelto a los platós y ha sorprendido al revelar que no tiene relación con la hija de María Teresa Campos

El Norte Martes, 8 de abril 2025, 12:36

Belén Rodríguez ha reaparecido en 'Fiesta' el pasado fin de semana tras ser diagnosticada con cáncer. Un día después, el pasado lunes acudía a 'TardeAR', donde desveló cómo se encuentra y cómo afronta esta nueva etapa. Uno de los temas que salieron a la palestra en ambas citas televisivas fue su relación con Terelu Campos, que se encuentra terriblemente dañada. «Con Terelu, lo he dicho también, me llamó, se preocupó mucho por mi enfermedad al principio, pero hace meses que no he vuelto a hablar con ella», compartía en 'Fiesta'. «Con Carmen sí, hablo varias veces al día, se ha portado muy bien conmigo. Pero yo con Terelu no tengo relación, ni buena, ni mala, ni regular, no la tengo», añadía.

Y a pesar de haber conseguido arreglar su relación con Carmen Borrego, parece que no tiene intención de hacer lo mismo con la hermana de esta. «Entre las trescientas cosas que tengo que hacer antes de morirme no está reconciliarme con Terelu», ha compartido este lunes en 'TardeAR'. «Lo que me sorprendió es que quisiera estar tan presente en mi enfermedad porque realmente ya no estábamos nada una en la vida de la otra», ha añadido. Unas duras declaraciones que, sin embargo, no quieren decir que Belén sienta animosidad hacia la hija de María Teresa Campos. De hecho, ha hablado positivamente de su participación en 'Supervivientes' o de la posibilidad de que le den un programa como presentadora este mismo verano.

«Conociendo a Telelu me parece extraño porque es muy sensible con esta enfermedad. Algo ha pasado en medio que no sabemos por qué ha estado presente y luego no», adelantaba Belén Rodríguez, aunque no especificaba a qué se refería. Lo que está claro es que, como la presentadora ha sufrido en sus carnes los estragos del cáncer, la colaboradora habría esperado que la que fuera su amiga estuviera más pendiente de ella.

«No estoy decepcionada con ella»

En cambio, Belén ha dejado claro claro en qué punto se encuentra su relación con ella de esta manera: «Lo de Terelu no lo digo como reproche y me ha sorprendido que al principio se portó muy bien y se ofreció para estar con ella y a partir de los resultados ha desaparecido, que está en su derecho». «No estoy decepcionada con ella, no le reprocho nada. Estoy muy agradecida a Carmen porque se lo ha currado conmigo y me ha facilitado la vida», ha reiterado. Aunque confiesa que ha sido difícil para ella actualizar a tantas personas que le preguntaban por su estado de salud cuando no podía hablar.