Belén Esteban quiere poner fin a su participación en 'La familia de la tele'

El pasado miércoles, 14 de mayo, Belén Esteban hacía unas declaraciones inesperadas. La colaboradora ha hablado de las cosas que no le gustan del programa, que no puede hablar, que ni siquiera caben en el sofá, que saca temas y no le prestan atención. Todo esto le ha llevado a una decisión: se quiere ir del programa. «Yo no quiero estar en este programa, me quiero ir. Yo no quiero ser la Belén de esos años de 'Sálvame'. Que vaya al baño y me sigan las cámaras. Yo ayer no me quería dar la vuelta y contestar. No quiero que me vieran llorando por una mayonesa. Quiero vivir un poco, disfrutar... No quiero que me convenzas. Mi madre vive en Benidorm, tiene una edad que quiero disfrutar de ella, quiero estar más pendiente de mi marido. Mi hija vive lejos. Quiero preocuparme de mí», confesaba Belén Esteban.

«Hace tiempo que estoy rondando y rondando. Yo estoy bien, no me pasa nada. Mis amigas no me reconocen y mi madre no me lo dice pero mi marido sí me lo dice. En este momento mis emociones son insalvables. Si me voy te juro que no me voy con ninguna pena», añadía ante una María Patiño completamente desolada que le decía: «No te mereces irte así. No te has muerto, ya lo sé. No me estoy despidiendo de ti. 25 años luchando. Sería adiós Belén. Hasta pronto».

Belén Esteban no sabe cómo tirar para delante y la frustración es absoluta porque, aunque haga hincapié en lo que ella siente, la situación es frustrante para todos: «Tengo que hablar y pensar o venir menos días o venir yo que sé. Te agradecería que me dejaras hablar más, a mí y a mis compañeros. Yo estoy bien. Soy una tía que le da muchas vueltas a la cabeza. A Vallde le tengo torturado porque sabe que hace tiempo estoy con la idea. No sé cómo explicarlo. Soy una privilegiada. Llevo muchos años en una empresa pero me he dado cuenta que quiero más tiempo para mí y quiero ser un poco egoísta».

Kiko Matamoros no ha dudado en pronunciarse sobre la situación que afrontan todos y ha sido duro con Belén Esteban: «Me parece muy poco profesional lo que estás diciendo. Entiendo el sentimiento, entiendo que muchos tengamos un sentimiento de frustración porque no estamos en los niveles que esperábamos, a lo mejor ni de rendimiento personal ni de nada. No haberte subido a la carroza a la que te subiste».

Belén Esteban ha insistido en que no se quiere ir por la audiencia ni por nada relacionado con eso, revelando que tardó en firmar el contrato: «No me quiero ir por estar en el programa ni en TVE, que te pueden decir que tardé un mes y medio en firmar el contrato. ¿Tengo que contar todo? Es que lo sabía». Matamoros ha seguido con su idea: «Creo que no estamos dando el nivel que esperaban de nosotros. Porque tenemos detrás la acorazada brunete. Parece la transición. A mí no me van a arrugar los comunicados de uno, los de otro, ni las recogidas de firmas para monjitas», decía en relación a todas las críticas recibidas.

«Yo sí me siento obligado a estar aquí y a intentar dar lo mejor de mí. No se me ocurriría en este momento irme. Podría apetecerme. Yo me divertía mucho en el pisito. Yo tengo un compromiso personal y profesional con quien nos ha dado la oportunidad de estar en una cadena generalista y a la productora», añadía Kiko Matamoros en relación a toda la situación.

Sin embargo, Belén Esteban no cambiaba de opinión. Está mal y no quiere seguir: «No quiero venir aquí todos los días como vengo. No puedo venir todos los días triste a trabajar por eso creo que es malo para vosotros. Hay días que me voy de aquí que no hablo y me siento como una mierda. Yo vengo hecha polvo aquí. Yo estoy acostumbrada a hacer otro tipo de televisión. Vengo hecha polvo. Quiero ser lo que era. Quiero ser libre como era antes. Antes se nos iba la vida con un tema. Ahora no. Negativo».

Por su parte, Aitor Albizua ha sido claro: «Me parece muy necesaria esta catarsis que estamos haciendo. Es una sensación generalizada, que se ha visto poco a poco que ha ido a más por todas las críticas y el linchamiento. Reconozco que lo he sufrido, tanto las críticas externas como las internas. Yo, hablando de mí, yo no sé hacer prensa rosa, pero a mí me dicen que toque unos temas e intento hincarle el diente a todo».

Inés Hernand también ha hablado claro sobre todo esto y ha plasmado su malestar con el programa: «Para empezar, somos líderes en audiencia joven. Hay gente de la que tratamos que no sé ni quién son. Me sumé porque había otras temáticas. Hay una cuestión temática que no termina de enganchar. Aitor y yo vamos viendo cómo os vais enfriando. Yo no quiero interrumpir en exceso porque no es mi estilo. Yo hago mi lectura de las cosas, pero no sé hasta qué punto esto le entretiene al público o la audiencia».