Barbara Palvin desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show 2025 con el pie roto

Barbara Palvin desfiló, con el pie roto, en el evento organizado por Victoria's Secret en 2025, donde las modelos muestran las propuestas de la marca de moda.

Originaria de Budapest, Palvin contó que tuvo una lesión previa al Victoria's Secret Fashion Show 2025, por la cual se rompió un pie. A pesar de ello, la modelo europea decidió participar en el evento de la firma de lencería, a pesar de usar tacones.

«Estoy muy nerviosa, es que estoy desfilando con un pie roto (...) Es muy estresante, pero tengo mis alas, así que si acaso, simplemente me iré volando», contó para US Weekly.

Algo que preocupaba a la modelo acerca de su participación en la pasarela de modelos de Victoria's Secret era no poder «disfrazar» el dolor al caminar y «no ocultar la vena que salta» de su frente.

De acuerdo con la modelo, el peso de sus alas ayudaría, pues en esta ocasión fue de 400 gramos aproximadamente, a diferencia de las que usó en 2024 con un peso de 18 kilos. Además, su esposo Dylan Sprouse confirmó la lesión y reveló que Palvin se rompió el pie aproximadamente hace un mes: «De hecho, se rompió el pie hace cuatro semanas, así que esta noche caminará con el pie medio curado. Así que te deseo suerte, te amo, sé que lo vas a lograr», declaró para la revista People.

